Všetky dôchodkové prognózy sú poslané: Sociálna poisťovňa rúca 13 najväčších MÝTOV! Čo robiť, ak ste ju nedostali

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa (SP) ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy, do konca mája 2026 vyhotovila a zaslala dôchodkovú prognózu pre takmer 3,4 milióna klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Uviedol to Martin Kontúr, hovorca SP.
Sociálna poisťovňa do konca mája 2026 vyhotovila a zaslala dôchodkovú prognózu takmer 3,4 miliónom klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení.
„Ide o najväčší klientsky projekt v histórii Sociálnej poisťovne. Verím, že tento nástroj sa postupne stane praktickým pomocníkom pri príprave na dôchodok. Je to investícia do lepšej informovanosti občanov a do efektívnejšieho a rýchlejšieho rozhodovania o dôchodkoch v budúcnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
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Z priebežného vyhodnotenia údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že priemerná prognózovaná suma starobného dôchodku z I. dôchodkového piliera predstavovala 1 025 eur a z II. piliera 273 eur. Ide o hodnoty dôchodkovej prognózy v základnom scenári, očistené o infláciu. Prognózu pritom dostalo viac mužov ako žien – mužov bolo viac ako 1 850 000 a žien takmer 1 540 000.
Ako postupovať, ak ste nedostali dôchodkovú prognózu
K 1. júnu 2026 Sociálna poisťovňa evidovala približne 135 tisíc vrátených alebo neprevzatých zásielok s dôchodkovou prognózou, uvádza Kontúr. V prípade, ak klient neregistruje doručenie prognózy a zároveň je sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri, Sociálna poisťovňa mu odporúča skontrolovať si svoju mailovú schránku. "Sociálna poisťovňa totiž prognózy sporiteľom zasielala na mailové adresy nahlásené príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dôchodková prognóza je pritom klientom k dispozícii vždy aj v Elektronickom účte poistenca (EUP)," uvádza hovorca.
Najjednoduchší spôsob, ako sa k nej dostať, je preto pozrieť si ju práve v online prostredí EUP. Ak ho poistenec nemá aktívny, Sociálna poisťovňa odporúča aktivovať si ho. "Okrem dôchodkovej prognózy sú v ňom aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa sociálneho poistenia, vrátane evidovaných a neevidovaných období dôchodkového poistenia. Ak klient nemá možnosť pozrieť si dôchodkovú prognózu v EUP, môže kontaktovať Sociálnu poisťovňu," pokračuje Kontúr, podľa ktorého mu na základe jeho žiadosti dôchodkovú prognózu opätovne zašle ním požadovaným spôsobom – na email, listinne alebo do e-schránky aktivovanej na doručovanie písomností. Zároveň si môže nastaviť aj spôsob doručovania dôchodkovej prognózy aj do budúcnosti. Nahlásiť adresu alebo zistiť odpovede na prípadné otázky je možné rôznymi spôsobmi:
- vyplnením formulára, oblasť „Dôchodková prognóza“
- telefonicky na č. 0906 171 989, voľba č.1
- osobnou návštevou pobočky
- na webovej stránke nájdu odpovede na najčastejšie otázky.
Prognóza ma informatívny charakter
„Dôchodková prognóza má informatívny charakter a nepredstavuje rozhodnutie o dôchodkovej dávke. Jej cieľom je pomôcť občanom lepšie sa pripraviť na obdobie po skončení ekonomickej aktivity a zároveň včas identifikovať a doplniť si prípadné nezrovnalosti v evidovaných údajoch,“ vysvetlil. Práve v týchto situáciách Sociálna poisťovňa klientom ponúka pomocnú ruku individuálnym a adresným poradenstvom.
„Čo je však podstatné, chýbajúce obdobie v prognóze neznamená stratu nároku na dôchodok. Prípady individuálne overíme, údaje doplníme a prejavia sa v ďalšej prognóze. Práve spolupráca s klientom nám pomáha adresne identifikovať chýbajúce obdobia, čo je kľúčové pre ich doplnenie a skompletizovanie, a za to im ďakujeme," dodal Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. Zároveň pripomenul, že nie je nevyhnutné doručiť chýbajúce doklady do Sociálnej poisťovne ihneď. Poistenci na to majú dostatok času počas produktívneho života alebo do najbližšej dôchodkovej prognózy.
V projekte dôchodkovej prognózy má Sociálna poisťovňa pokračovať aj v ďalších rokoch. Každoročne ju bude zasielať poistencom vo veku nad 50 rokov. Mladší poistenci ju budú pravidelne dostávať každých 5 rokov.