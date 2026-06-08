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AKTUÁLNE Situácia na Blízkom východe eskaluje: Izrael ZAÚTOČIL na Irán napriek ZÁKAZU Trumpa!

Izrael zaútočil na Irán AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (5)
Izrael zaútočil na Irán (Zdroj: X/Trita Parsi/Sulaiman Ahmed)
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TASR

TEHERÁN - Iránske ozbrojené sily v nedeľu uviedli, že cieľom ich raketových útokov na Izrael boli vojenské objekty. Odpálenie rakiet odôvodnili izraelskými útokmi v Libanone a znova žiadali ich zastavenie, informuje o tom agentúra DPA.

Aktualizované 8:50 Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia sa v pondelok prihlásili k raketovému útoku na Izrael a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori. Tento krok vyvolal obavy z opätovných zásahov do prevádzky na tejto kľúčovej obchodnej trase, informuje o tom agentúra AFP.

Aktualizované 7:54 Izraelské letectvo oznámilo po 3.00 h SELČ údery na vojenské ciele v západnej a centrálnej časti Iránu. Iránske štátne médiá informovali o explóziách v Teheráne, Tabríze a Isfaháne. Iránske revolučné gardy uviedli, že izraelské letectvo použilo balistické rakety vypálené zo vzduchu.

Izraelská armáda informovala, že odrazila všetky iránske strely, ktoré mierili na sever a strednú časť Izraela. Trosky jednej z nich dopadli na okupovaný Západný breh, kde poničili dom, ale nikoho nezranili. Iránske revolučné gardy oznámili, že útočili na vojenské základne Nevatim a Tel Nof a že išlo o odvetu za izraelské údery na radarové stanice v Iráne.

Aktualizované 7:37 Izraelské ozbrojené sily počas pondelňajších útokov zasiahli petrochemickú továreň na juhozápadne Iránu v provincii Chúzistán. Z fabriky hlásia „čiastočné škody“. Informuje o tom agentúra AFP a portál Times of Israel. 

„Pred chvíľou izraelské vzdušné sily zasiahli niekoľko cieľov v petrochemickom komplexe v meste Máhschahr na juhozápade Iránu,“ uviedla izraelská armáda. Útok potvrdili aj miestne médiá, podľa ktorých išlo o továreň spoločnosti Karun Petrochemical. Zábery kolujúce po internete zachytávajú ako z komplexu stúpa biely dym. Celkový rozsah škôd však bezprostredne nie je známy.

Aktualizované 6:55 Izraelská armáda v pondelok ráno oznámila, že zaznamenala ďalšie rakety odpálené z Iránu na územie Izraela. Raketový útok podnikol Teherán už v nedeľu večer a v Izrael v reakcii uskutočnil nadránom údery na ciele v západnom a strednom Iráne. Informovali o tom agentúry AFP a AP. Izraelská armáda na sociálnej sieti uviedla, že „identifikovala rakety vypustené z Iránu“ a pracuje na odvrátení tejto hrozby. Verejnosť vyzvala, aby sa uchýlila do úkrytov. Nad Jeruzalemom bolo medzitým podľa novinára AFP počuť explóziu. Irán zatiaľ útok nepriznal.

Aktualizované 6:35 Americký prezident Donald Trump v televíznom rozhovore odvysielanom v nedeľu uviedol, že iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu o prímerí. Píše o tom agentúra AFP. Na otázku, či by bol v rámci prípadnej dohody ochotný uvoľniť zmrazené iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal, že nie. „To bude nasledovať až potom. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať,“ povedal v piatok v rozhovore pre televíziu NBC News.

Aktualizované 6:26 Pri nedeľňajších útokoch Iránu na Izrael narušili viaceré rakety do vzdušného priestoru Jordánska, oznámila vláda v Ammáne. Jordánske ozbrojené sily budú podľa nej situáciu pozorne sledovať, informuje o tom agentúra DPA. „Jordánsko nepripustí, aby bolo jeho územie alebo obloha premenené na bojisko pre kohokoľvek,“ vyhlásil hovorca vlády.

Aktualizované 6:18 Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Informujú o tom agentúry AFP a DPA. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľňajšieho večera.

„V Teheráne, Tabríze a Isfaháne bolo počuť viacero explózií,“ uviedla iránska štátna televízia. Irán po izraelskom útoku uzavrel vzdušný priestor okolo medzinárodného letiska v Teheráne, informovala agentúra AP.

Izraelské bezpečnostné sily skúmajú fragment zachytenej iránskej rakety
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Izraelské bezpečnostné sily skúmajú fragment zachytenej iránskej rakety  (Zdroj: TASR/AP/Rami Shlush)

Balistické rakety boli odpálené na leteckú základňu Ramat David juhovýchodne od mesta Haifa, uviedli iránske Revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom tlačovou agentúrou Tasním. Nedeľňajšie útoky označili za „varovanie“ s tým, že ak by vojna znova naplno prepukla, reakcia Iránu by bola rozsiahlejšia a zahŕňala „všetky americko-sionistické ciele v regióne“.

Prímerie vo vojne v Iráne zo začiatku apríla bolo vyrokované s predpokladom, že konflikt musí byť zastavený na všetkých frontoch, doplnili gardy a dodali, že USA a Izrael napriek tomu pokračovali v útokoch v Libanone a opakovane prenikali do pobrežných oblastí Iránu.

Irán po eskalácii uzavrel v nedeľu večer vzdušný priestor nad západnou častou krajiny. Opatrenie platí do odvolania z dôvodu nového zhodnotenia bezpečnostnej situácie, oznámil iránsky letecký úrad podľa štátne tlačovej agentúry IRNA. Verejnosť vyzval, aby necestovala na letiská a sledovala správy v médiách.

Trump chce vyzvať Netanjahua, aby neopätoval útoky Iránu

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael. Informoval o tom spravodajský server Axios. „Zavolám Bibimu hneď teraz a poviem mu, aby sa nemstil,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s novinárom Axiosu Barakom Ravidom. „Každý si užil svoje. Izrael mal svoj útok a Irán mal svoj útok. Ďalší už nepotrebujeme,“ vyhlásil Trump podľa príspevku Ravida na sieti X.

AKTUÁLNE Situácia na Blízkom
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 (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Izraelská televízia Kan tiež informovala, že Trump nalieha na Izrael, aby nereagoval na útoky Iránu. „Izrael už reagoval dosť,“ povedal prezident USA novinárovi televízie. Trump zjavne stále dúfa, že uzavrie s Teheránom rámcovú dohodu o ukončení vojny, napísala agentúra DPA. Biely dom sa k záležitosti zatiaľ verejne nevyjadril. „Iránu by som navrhol: vystrelili ste svoje rakety, to stačí. Vráťte sa k rokovaciemu stolu a uzavrite dohodu,“ citovala Trumpa americká televízia Fox News. Šéf Bieleho domu podľa nej naznačil, že rozhovory s Iránom napredujú a dohoda by mohla prísť k najbližších dňoch.

Izraelská armáda je pripravená udrieť na Irán, keď dostane pokyn

Teherán sa dopustil závažnej chyby, uviedla izraelská armáda po tom, ako v nedeľu večer oznámila zachytenie viacerých vĺn iránskych rakiet odpálených na Izrael. Armáda podľa náčelníka generálneho štábu Ejala Zamira „udrie na nepriateľa silou, len čo dostane súhlas“. Informovala o tom agentúra AFP.

Iránsky útok bol prvým svojho od oznámenia prímeria vo vojne na Blízkom východe 8. apríla. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo veľkých častiach severného a stredného Izraela vrátane miest Haifa, Caesarea a Hadera, uviedla armáda. Armáda v sérii vyhlásení v krátkom čase oznámila, že zistila odpálenie rakiet z Iránu a že všetky boli zostrelené. V reakcii na žiadosť o podrobnosti doplnila, že z islamskej republiky odpálili celkovo 11 striel.

Izraelský systém protivzdušnej obrany zachytil rakety odpálené z Iránu, pohľad z Hadery v severnom Izraeli
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Izraelský systém protivzdušnej obrany zachytil rakety odpálené z Iránu, pohľad z Hadery v severnom Izraeli  (Zdroj: TASR/AP/Ariel Schalit)

Izraelská pohotovostná služba uviedla, že nemá správy o obetiach, viacerí ľudia však utrpeli zranenia, keď sa ponáhľali do úkrytov. „Iránsky teroristický režim urobil závažnú chybu, keď si znova vybral cestu teroru,“ uviedol hovorca izraelskej armády Effie Defrin v televíznom vyhlásení.

Teherán tvrdí, že rakety odpálil ako varovanie po izraelskom leteckom údere na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút. Podľa Izraela bolo cieľom veliteľské centrum militantného hnutia Hizballáh, ktoré je spojencom Iránu a ktoré útočí na Izrael. „Izraelská armáda bude pokračovať v operáciách po Libanone a zintenzívni svoje zásahy proti teroristickej organizácii Hizballách,“ povedal Defrin.

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