Šokovaná verejnosť: Vo voľbách v Británii kandiduje terorista! Reakcie sú ostré

BIRMINGHAM - Britský Birmingham rieši mimoriadne kontroverznú kandidatúru. O miesto v mestskom zastupiteľstve sa uchádza muž, ktorý bol v minulosti odsúdený za plánovanie teroristických útokov. Jeho kandidatúra vyvolala ostré reakcie politikov aj bývalého rukojemníka islamistov.
Vo voľbách kandiduje muž odsúdený v Jemene
Komunálne voľby v anglickom Birmingham sprevádza škandál okolo 60-ročného Shahida Butta. Ten kandiduje v obvode Sparkhill ako člen skupiny nezávislých kandidátov Independent Candidates Alliance.
Butt bol ešte v roku 1999 v Jemene uznaný vinným z účasti na plánovaní teroristických útokov. Podľa obžaloby mali byť cieľmi britský konzulát v Adene, anglikánsky kostol a hotel vo švajčiarskom vlastníctve.
Vo väzení strávil päť rokov, no dodnes tvrdí, že bol odsúdený neprávom. V rozhovore pre BBC vyhlásil, že priznanie podpísal až po mučení. „Od začiatku som tvrdil, že obvinenia boli vykonštruované. K priznaniu ma donútili mučením,“ povedal.
Tvrdí, že chce zastupovať svoju komunitu
Shahid Butt hovorí, že kandiduje preto, aby zastupoval komunitu, v ktorej celý život žije. Zároveň priznáva, že jeho minulosť vyvoláva medzi ľuďmi obavy. „Keď ľudia počujú slová odsúdený terorista, je prirodzené, že majú otázky a pochybnosti,“ uviedol.
Po návrate do Británie v roku 2003 podľa vlastných slov pracoval s mladými ľuďmi a snažil sa ich odvracať od extrémizmu.
Kontroverziu vyvolalo aj jeho vyjadrenie o súperoch vo voľbách. Tvrdil, že je lepším kandidátom, pretože ako jeden z mála vraj „dokáže aspoň čítať, písať a hovoriť po anglicky“.
V približne 30-tisícovej štvrti Sparkhill tvoria viac než 90 percent obyvateľov etnické menšiny a okolo 80 percent populácie sú moslimovia.
Kritiku vyvolali aj jeho výroky o násilí
Butt sa dostal do centra pozornosti aj minulý rok počas protestov proti futbalovému zápasu medzi Aston Villa a izraelským klubom Maccabi Tel Aviv.
Na videách zo sociálnych sietí zazneli jeho slová: „Moslimovia nie sú pacifisti. Ak vám niekto vlezie príliš blízko, vyrazíte mu zuby.“
Kritici tvrdili, že tým podnecoval násilie. Pozornosť vyvolali aj jeho staršie výroky, v ktorých prejavoval pochopenie pre džihádistov. „Ak chce niekto odísť bojovať, nech bojuje, pretože to robí zo súcitu,“ povedal v minulosti.
Politici hovoria o nebezpečnom signáli
Kandidatúra vyvolala ostré reakcie aj medzi britskými politikmi. Poslankyňa za Labour Party Sureena Brackenridge uviedla, že je šokovaná, že človek spájaný s plánovaním útoku na britský konzulát chce zastupovať obyvateľov Sparkhillu.
Podľa stanice GB News označili niektorí predstavitelia Labour Party Butta za „hrozbu pre Britániu“.
Britský Telegraph zároveň priniesol výpoveď Erica Firkinsa, ktorého počas procesu so Shahidom Buttom uniesla islamistická skupina spolu so šestnástimi ďalšími západnými turistami.
Únoscovia požadovali prepustenie Butta a jeho spoluobvinených. Pri následnej záchrannej operácii zahynuli štyria rukojemníci po zásahu jemenských bezpečnostných síl.
Firkins tvrdí, že len zázrakom prežil a Butt podľa neho nie je vhodný na výkon verejnej funkcie. „Nepôsobí dôveryhodne a jeho tvrdenia o tom, že sa zriekol terorizmu, nie sú presvedčivé,“ povedal pre Telegraph.
Kandidatúru mu zákon nezakazuje
Britské médiá upozorňujú, že podľa tamojších zákonov mu kandidatúru momentálne nič neblokuje. Diskvalifikácia sa totiž väčšinou týka ľudí odsúdených vo Veľkej Británii v posledných piatich rokoch. Buttovo odsúdenie však pochádza z Jemenu a je staré viac než dve desaťročia.
Podľa Fox News kandiduje na výrazne propalestínskej platforme a tvrdí, že chce „zatlačiť späť krajnú pravicu“.
Do debaty vstúpila aj Sharon Osbourneová
Rozruch okolo volieb zaujal aj Sharon Osbourneovú, vdovu po rockovej legende Ozzy Osbourne.
Po tom, čo na sociálnych sieťach narazila na informácie o Shahidovi Buttovi, oznámila, že sa presťahuje do Birminghamu a sama bude kandidovať do mestského zastupiteľstva.
Jej vyhlásenie privítali priaznivci konzervatívcov, napokon však svoje plány nezrealizovala.
Voľby v Birminghame sa uskutočnia vo štvrtok.