AKTUÁLNE Dopravný chaos: R1 úplne zatvorili, na D1 po hromadnej nehode vznikli kolóny

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BRATISLAVA/SENEC - Na diaľnici D1 sa pri Senci v smere do Bratislavy zrazili v pondelok ráno tri autá. Aktuálne sa tam tvoria kolóny, zatiaľ na približne 25 minút. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.
Dopravný servis verejnoprávneho telerozhlasu zároveň upozornil, že na mieste si treba dať pozor aj na úlomky áut na vozovke.
R1 pri Budči smerom do Zvolena pre nehodu uzavreli
Rýchlostnú cestu R1 pri Budči smerom do Zvolena v pondelok ráno uzavreli pre nehodu štyroch áut. Nehoda sa stala na 140. kilometri cesty. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.
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