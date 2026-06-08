Celá rodina spolu: Dávid Hartl ukázal dcérku a aha, ako sa jeho žena dostala po pôrode do formy!

BRATISLAVA - Dokonalý rodinný tandem priamo v divadle! Talentovaný herec Dávid Hartl žiari šťastím ako nikdy predtým. Na novinárskom predstavení nového muzikálu Slovensko moje, otčina moja sa objavil v sprievode svojich dvoch najdôležitejších žien. Spoločnosť mu robila manželka, tanečnica Martina, a ich rozkošná dcérka Elia!
Dávid Hartl nie je len herec. Čoraz častejšie je aj spoluautorom či dramaturgom muzikálov a rovnako je to aj v prípade novinky, ktorá zabojuje o priazeň divákov túto jeseň. Hartl prišiel porozprávať novinárom o príprave muzikálu Slovensko moje, otčina moja ruka v ruke s manželkou Martinou a spoločnosť im robila aj ich malá princezná. „V podstate nám nič iné nezostávalo... Preto sme sa rozhodli, že keďže ide o veľmi uvoľnené stretnutie, prídeme kompletne všetci,“ vysvetlil s úsmevom hrdý ocko.
Martina však neprišla manžela len pasívne podporiť. Do nového projektu naskočí spoločne s ním! „Budem v tomto muzikáli účinkovať ako tanečnica, tak uvidíme, ako to spoločne všetko zvládneme,“ prekvapila brunetka. Ich dcérka Elia má aktuálne 9 mesiacov, avšak pri takmer bezproblémovom bábätku to iste zvládnu bez väčších ťazkostí. Martina navyše po pôrode vyzerá neskutočne sexi a v dokonalej forme! „Ja som už bola aj v Let's Dance, takže si myslím, že som sa celkom rýchlo dostala naspäť do formy,“ reagovala tanečníčka. „My sa na to veľmi tešíme. Bola to dokonca naša vlastná iniciatíva, chceli sme ísť do tohto projektu spolu,“ netaja nadšenie.
Dávid v novom diele vytvoril silný tandem aj s ďalším dôležitým človekom – hercom Patrikom Vyskočilom, s ktorým je spoluautorom celého muzikálu. Ich priateľstvo je v slovenskom šoubiznise už legendárne. „S Patrikom tvoríme kreatívny tandem už niekoľko rokov. Okrem toho, že sme na profesionálnej úrovni skvelí partneri, sme nesmierne blízki kamaráti, takže čo viac si človek môže priať?“ rozplýva sa Dávid. Ako vlastne na seba títo dvaja úspešní fešáci narazili?
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