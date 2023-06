Smrť slovenskej speváčky: Rakovina sa vrátila po 4 rokoch!

Jana Kocianová sa narodila 8. júna 1946 a vyrastala na Záhorí v Šaštíne-Strážach. Po maturite, keďže rodičia jej umeleckú kariéru neschvaľovali, začala študovať na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na pedagogickej fakulte.

Nositeľka troch zlatých Bratislavských lýr začala svoju spevácku kariéru ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži O zlatú kameru. Po angažmán v Nemecku sa vrátila na domáce pódiá hitom Zahoď starosti.

S piesňou Summertime vyhrala v roku 1968 televíznu spevácku súťaž Zlatá kamera, a to rozhodlo o jej speváckej dráhe. Spievať začala s orchestrom Jaroslava Schejbala a potom aj s orchestrom Juraja Velčovského. V roku 1971 nahrala prvý singel so skladbou Kadiaľ ísť (v origináli Love Story). V roku 1972 mala hit Nekonečná láska. V roku 1973 vydala prvú LP platňu Jana Kocianová.

V rokoch 1973 až 1975 účinkovala v programe Karla Gotta. Po návrate z Prahy spievala so skupinou Kyvadlo a Nový tradicionál. Speváčka účinkovala v bratislavskej Tatrarevue a neskôr mala vlastný hudobný program. Objavila sa aj vo filmovej rozprávke Popolvár najväčší na svete z roku 1982.

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivale vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov.

V roku 1976 získala zlatú Bratislavskú lýru za skladbu Pár nôt. Prvenstvo si zopakovala v roku 1983 so skladbou Sklíčka dávnych stretnutí.

Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou, sedel jej pop, svedčal jej džez, blues aj folklórna pozícia. Na svojom konte má 15 vydaných albumov. V roku 2006 jej v Opuse vyšla výberovka hitov 20 NAJ a v roku 2007 dvojkompilácia Pár nôt. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval bubeník Jozef Skvařil, ktorý bol jej životným partnerom. O živote speváčky bola v roku 2016 vydaná kniha Zhoď starosti od Mariky Studeničovej.

Jana Kocianová zomrela 23. septembra 2018. V decembri 2013 si prvý raz vypočula hrozivú diagnózu. Nasledovala operácia a ožarovania a zdalo sa, že speváčka rakovinu porazila. „Energiu mám, všetko sa hojí. Som optimista a verím, že sa to nevráti,“ vyjadrila sa kedysi pre Nový čas.

Bohužiaľ, po štyroch rokoch opäť zvádzala tento náročný boj. „​Nevedel som, že je to s Jankou tak zlé. Ona bola tak silná, že to nedala najavo, nikomu o tom nerozprávala, nikomu sa nesťažovala, takže je to taká nečakaná rana,” povedal topkám Dušan Grúň, keď sa dozvedel, že Jana navždy odišla.