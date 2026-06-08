Ex Kollárova partnerka Vizváryová rozdáva rodičovské rady: TAKTO vychovávajte deti po rozchode!

BRATISLAVA - Hoci nie je psychologička ani odborníčka na rodinné vzťahy, Barbora Vizváryová sa rozhodla prehovoriť o téme, ktorá sa dotýka mnohých rodín. Expartnerka Borisa Kollára má jasný názor na to, čo je podľa nej pre deti po rozchode rodičov najlepšie.
Vo svojom príspevku sa zamyslela nad tým, čo je podľa nej pre deti po rozchode rodičov najdôležitejšie. „Čím som staršia a čím viac počúvam rôzne príbehy rodičov, tým viac si uvedomujem, že dieťa nie je vojnová korisť,“ povedala vo videu na úvod.
Zdôraznila, že dieťa po rozchode rodičov nemení svoje city a stále potrebuje mamu aj otca rovnako ako predtým. Podľa nej by dospelí mali viac premýšľať nad tým, čo je pre dieťa skutočne prospešné. Vyjadrila sa aj k častému striedaniu domácností, ktoré podľa nej nie je pre malé deti ideálne.„Úprimne mi vôbec nedáva zmysel, aby malé dieťa každý týždeň balilo kufre a sťahovalo sa hore-dole. Tento presun medzi domácnosťami vôbec nie je prospešný pre deti,“ uviedla.
Podľa nej deti potrebujú predovšetkým stabilitu, vlastný priestor a pocit istoty, na ktorý sú zvyknuté – od postele až po svoje každodenné prostredie. Zároveň dodala, že cieľom jej vyjadrenia nie je rozdeľovať rodičov, ale upriamiť pozornosť na potreby detí, ktoré by mali byť podľa nej vždy na prvom mieste. Jej slová však môžu vyvolať aj otázky, či nimi nechcela nepriamo narážať na vlastnú skúsenosť s Borisom Kollárom po ich rozchode a či ich rodinné nastavenie funguje práve tak, ako sama opisuje.
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