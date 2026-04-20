Prvé výročie úmrtia pápeža Františka: Buenos Aires oslavovalo techno hudbou, Rím volí tichú pietu

RÍM/BUENOS AIRES - Prvé výročie úmrtia pápeža Františka si ľudia na dvoch kontinentoch, v Európe a Južnej Amerike, pripomínajú veľmi rozdielnym spôsobom, ktorý odráža jeho pôvod i spôsob, akým prepájal vieru s verejným životom. Píše o tom agentúra APA.
Vo Františkovom rodnom Buenos Aires sa už cez víkend zišli desaťtisíce ľudí. Na námestie Plaza de Mayo, priamo pred katedrálou, kde ešte ako Jorge Mario Bergoglio pôsobil ako arcibiskup, dorazilo podľa organizátorov vyše 120.000 účastníkov podujatia, prevažne mladých ľudí. Atmosféra ale nebola podľa APA pietne tichá – naopak. Portugalský kňaz a DJ Padre Guilherme tu usporiadal niekoľkohodinový hudobný program, ktorý prepojil hudbu žánru techno s pápežovými príhovormi a spoločnými modlitbami. Námestie sa zaplnilo s veľkým predstihom a ľudia prúdili aj do okolitých ulíc.
Úplne iný charakter bude mať pripomienka v Ríme. V utorok popoludní začne v Bazilike Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore) pieta tichou modlitbou. Po nej organizátori odhalia pamätnú tabuľu pripomínajúcu pápežov vzťah k mariánskej ikone Spása rímskeho ľudu (Salus Populi Romani), ktorú veľmi uctieval. Večer bude pokračovať slávnostnou omšou, pri ktorej zaznie tiež posolstvo jeho nástupcu Leva XIV., ktorý je teraz na ceste v Afrike. Pápež František, ktorý bol v marci 2013 zvolený za prvého juhoamerického pápeža v dejinách katolíckej cirkvi, zomrel 21. apríla 2025. Svoju rodnú Argentínu vo funkcii pápeža nikdy nenavštívil. Najprv preto, že nechcel vo svojom cestovnom pláne uprednostňovať svoju vlasť, a neskôr preto, že mu v ceste nakoniec zabránili zdravotné dôvody.