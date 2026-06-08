Pavel nevidí dôvod, aby nešiel na summit NATO: Prišiel to vysvetliť vláde

PRAHA - Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša týkajúci sa jeho účasti na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie vláda rozhodne v pondelok. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie na ňom ale nepadlo, stane sa tak zrejme až o dva týždne. Babiš však prezidenta podľa jeho slov uistil, že výkon prezidentských právomocí obmedzovať nehodlá. Pavel to povedal novinárom pri odchode z úradu vlády.
Spor o účasť prezidenta
Prezident prišiel na rokovanie vlády podľa jeho slov preto, aby si s kabinetom ujasnil, že sa nesnaží vtesnať niekam, kam nepatrí. Pripomenul, že výkonnú moc tvorí okrem vlády aj prezident. Argumentoval tiež, že na summitoch NATO sa za ČR tradične zúčastňovala hlava štátu.
„Ja skutočne nevidím dodnes jediný racionálny dôvod, prečo by sa táto prax mala meniť. A ak by sa mala meniť, ústava predpokladá, že sa bude meniť dohodou medzi ústavnými činiteľmi a nie tým, že sa vláda rozhodne urobiť to inak. Vláda skutočne aj podľa vyjadrení ústavných právnikov nemá právomoc rozhodovať o tom, či prezident má alebo nemá zastupovať krajinu navonok. Aj preto som chcel dnes vláde ako celku dať svoj pohľad na vec,“ povedal Pavel.
Nevyjasnený kompromis
Pripomenul, že už pred dvomi mesiacmi navrhol kompromis, aby do Ankary letel on aj Babiš, pričom on by sa zúčastnil na neformálnej večeri a Babiš spolu s ministrami na oficiálnych rokovaniach o výdavkoch na obranu. Podotkol, že na tento návrh doteraz nedostal žiadnu odpoveď. „Už by sme mali ukončiť to dlhé obdobie dohadovania, ktoré neprospieva nielen dôveryhodnosti v ČR, ale aj v zahraničí. Aj preto som tu, aby sme si tie pozície vyjasnili a dospeli k nejakému rozhodnutiu,“ zdôraznil.
Podľa Pavla ide o to, či vláda vytvorí organizačné podmienky na to, aby do Ankary mohol ísť alebo mu týmito podmienkami bude, naopak, obmedzovať výkon právomocí. „Pán premiér ma uistil, že výkon prezidentských právomocí obmedzovať nehodlá,“ podotkol.
Vláda síce o zložení delegácie v pondelok nerozhodla, no rozhodla o tom, že Pavel povedie delegáciu na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v minulosti naznačil, že by Pavel nemusel ísť ani tam. Prezident rozhodnutie kabinetu ocenil. „Požiadal som vládu, aby rovnako civilizovane pristúpila aj k nášmu zastupovaniu na summite NATO,“ dodal Pavel.
Predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura je k jeho účasti kritický. „Nesúhlasím s účasťou prezidenta Pavla na summite NATO v Ankare, pretože je to líder opozície a reprezentuje úplne opačnú politiku, než reprezentuje naša vláda,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti X. Babiš najskôr účasť Pavla odmietal, v posledných dňoch sa však k tejto otázke vyjadroval neurčito.