Mierové rokovania s USA pokračujú: No ovplyvnia ich izraelské útoky

TEHERÁN - Irán v pondelok vyhlásil, že obnovenie nepriateľských útokov na Blízkom východe ovplyvní mierové rokovania so Spojenými štátmi. Rozhovory sprostredkované Pakistan však pokračujú aj napriek bojom, informuje o tom agentúra AFP.
„Je prirodzené, že to ovplyvní diplomatický proces, ktorý vznikol za účelom ukončenia tejto vynútenej vojny,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii v Teheráne. „Nikto neverí, že sionistický režim (Izrael pozn. TASR) by urobil čokoľvek bez predchádzajúcej koordinácie a spolupráce so Spojenými štátmi,“ tvrdil Bakájí. Napriek tomu „diplomatické konzultácie, prirodzene, pokračujú za každých okolností,“ zdôraznil.
Tajná diplomatická misia v Teheráne
Náznaky o pokračujúcich diplomatických snahách boli zaznamenané aj počas víkendu, keď pakistanský minister vnútra Mohsín Naqví pricestoval do Teheránu, aby doručil podľa svojich slov „špeciálny list“ iránskemu najvyššiemu lídrovi, uviedla iránska štátna televízia. Pakistanský zdroj AFP v pondelok uviedol, že Naqví sa už vrátil späť do Islamabadu.
Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Teheránu na Izrael z nedeľňajšieho večera. Izraelská armáda oznámila, že iránske balistické rakety zostrelila. V pondelok už boli hlásené ďalšie údery.