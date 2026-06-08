Drobnej nevyšiel ani ďalší vzťah: Tajný rozchod so slávnym tenistom!

BRATISLAVA/PRAHA - Speváčka Emma Drobná si svoje súkromie stráži viac než väčšina známych tvárí slovenského šoubiznisu. O to väčšiu pozornosť vzbudil jej vzťah s českým tenistom Tomášom Macháčom. Ako sa však ukázalo, ich cesty sa vraj už rozišli.
Emma Drobná patrí medzi známe osobnosti, ktoré si svoje súkromie dlhodobo chránia a len výnimočne ho zdieľajú s verejnosťou. Aj preto vyvolala správa o jej novom vzťahu veľký záujem fanúšikov aj médií. Informácie o jej partnerovi sa na verejnosť dostali minulý rok v januári, keď speváčku zachytili na tribúnach tenisového turnaja v Austrálii. Emma tam podporovala českého tenistu Tomáša Macháča, čo okamžite rozprúdilo špekulácie o ich blízkom vzťahu.
V tom čase však športovec všetky dohady zmierňoval a speváčku označil iba za veľmi blízku kamarátku. „Je to kamarátka. Nazval by som ju lepšou kamarátkou,“ povedal Macháč so smiechom v hlase pre Tenisový svet. Podľa informácií z ich okolia sa však dvojica mala dať dokopy ešte na jeseň 2024. Najnovšie však prišla nečakaná správa. Český denník Blesk.cz informoval, že ich vzťah je už minulosťou. „Je to tak, už sú od seba dlhší čas,“ potvrdil médiu zdroj z ich okolia.
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Emma Drobná mala pritom v minulosti niekoľko mediálne sledovaných vzťahov. Od roku 2019 bola vo vzťahu s bývalým futbalistom Filip Šebo. Po štyroch rokoch však prišiel nečakaný koniec a dvojica sa rozišla. Ešte predtým sa meno speváčky spájalo s kolegom zo speváckej súťaže Štěpánom Urbanom. Iskra medzi nimi preskočila počas účinkovania v šou Česko Slovenská SuperStar v roku 2015. Hoci sa o ich rozchode dlhší čas iba špekulovalo, definitívne ho potvrdili až v júli 2019. Tomáš Macháč niekoľko rokov tvoril pár s úspešnou českou tenistkou Kateřinou Siniakovou. Po troch rokoch sa v júli 2024 rozhodli ísť každý vlastnou cestou.
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