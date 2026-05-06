Svet médií prišiel o legendu: Ted Turner, muž stojaci za zrodom 24-hodinového spravodajstva, navždy odišiel

WASHINGTON - Americký mediálny magnát Ted Turner zomrel v stredu vo veku 87 rokov, uvádza tlačová správa spoločnosti Turner Enterprises. Informuje o tom portála CNN a agentúra AFP.
Biznismen, jachtár a filantrop, ktorého impérium zahŕňalo aj športové kluby, mal neurodegeneratívne ochorenie - demenciu s Lewyho telieskami. Turner založil televíziu Cable News Network (CNN), ktorá začala v roku 1980 ako prvá vysielať spravodajstvo 24 hodín denne. Veľký úspech zaznamenala napríklad vysielaním naživo štartu raketoplánu Challenger v roku 1986, ktorý 73 sekúnd po štarte vybuchol, invázie do Kuvajtu v roku 1990 a najmä po invázii do Iraku.
Spravodajskú stanicu CNN podľa ich vyhlásení sledovali svetové osobnosti ako Margaret Thatcherová, Michail Gorbačov, Francois Mitterrand a dokonca aj Fidel Castro. Z výroku bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka o tom, že televíziu sleduje nepretržite, sa stal dokonca reklamný šot.
Začiatky v rodinnom podniku
Robert Edward „Ted“ Turner III. sa narodil 19. novembra 1938 v Cincinnati, štát Ohio. Študoval na Brown University v Providence, ktorú nedokončil. Po otcovej smrti ako 24-ročný zdedil úspešnú rodinnú firmu na predaj billboardov. V roku 1970 kúpil rozhlasovú stanicu v Atlante, z ktorej časom vybudoval celoštátnu sieť. Stala sa základom spoločnosti Turner Broadcasting System (TBS). Už vtedy patril medzi najdôležitejších mediálnych magnátov v USA. Po skončení svojich aktivít v mediálnych kruhoch po roku 2000, keď sa vzdal riadiacich funkcií v spoločnosti, sa prostredníctvom nadácie Turner Foundation začal venovať charite.
Americký prezident Donald Trump vzdal zosnulému hold. „Jedna z najväčších osobností práve zomrela,“ napísal na platforme Truth Social. „Jeden z velikánov dejín televízneho vysielania a môj priateľ. Kedykoľvek som ho potreboval, bol pri mne, vždy ochotný bojovať za dobrú vec!“ napísal. „Ted je velikán, na ktorého pleciach stojíme a dnes si všetci uctíme jeho pamiatku a oceníme jeho vplyv na naše životy i na celý svet,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti CNN Worldwide Mark Thompson. „Bol a navždy zostane hnacou silou CNN,“ dodal.