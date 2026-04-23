Obrovská tragédia u našich susedov: Pri dopravnej nehode zomrel poslanec

VARŠAVA - Poľský poslanec za stranu Ľavica Lukasz Litewka zahynul vo štvrtok vo veku 36 rokov po zrážke s automobilom počas jazdy na bicykli. Informuje o tom agentúra PAP.
Predseda Sejmu a strany Ľavica Wlodzimierz Czarzasty oznámil, že poslanec prišiel o život pri tragickej udalosti a vyjadril sústrasť rodine. „Poslanec. Priateľ. Česť jeho pamiatke,“ napísal na sociálnej sieti X a dodal, že jeho myšlienky sú s blízkymi zosnulého. Strana Ľavica vo vyhlásení uviedla, že krajina prišla o politika, ktorý sa venoval obhajobe práv najslabších. „Dnes Poľsko stratilo človeka s veľkým, otvoreným srdcom a politika oddaného boju za práva najslabších,“ uviedla.
„Bol angažovaným samosprávnym predstaviteľom a poslancom parlamentu, oddaným záležitostiam miestnej komunity a spoločenskej činnosti,“ napísal v reakcii na jeho smrť prezident Karol Nawrocki. Polícia v sliezskom meste Dabrowa Gornicza informovala, že k nehode došlo vo štvrtok po 13.00, keď pri zrážke s osobným autom zomrel cyklista. Okolnosti prípadu vyšetrujú pod dohľadom prokurátora.