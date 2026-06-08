Pápež varuje pred globálnou krízou: Násilie, vojny a polarizácia ohrozujú svet, vyzýva na dialóg

MADRID - Eskalácia konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrhli svet do hlbokej krízy, vyhlásil v pondelok pápež Lev XIV. v španielskom parlamente. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Svet prechádza hlbokou duchovnou a kultúrnou krízou, ktorá sa prejavuje v mnohých formách násilia, polarizácie a vzájomnej nedôvery,“ povedal pápež v prejave, ktorý predniesol niekoľko hodín po tom, čo Izrael a Irán obnovili vzájomné útoky. Svet vyzval k „trpezlivému dialógu“ a opäť kritizoval zvyšovanie vojenských výdavkov zo strany európskych štátov. „Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nemôžu vybudovať autentický a trvalý mier,“ vyhlásil Lev XIV.
Výzva k mieru
Politikov namiesto toho požiadal o ukončenie vojen a o poskytnutie pomoci migrantom. „Tragická dráma migrácie... spochybňuje svedomie národov a etické základy dnešného medzinárodného poriadku,“ skonštatoval. Podľa jeho slov by mali existovať „bezpečné a legálne cesty, zdvorilé prijatie a skutočné príležitosti na integráciu“. Dodal, že krajiny by mali riešiť príčiny, ktoré nútia ľudí opúšťať svoje domovy, vrátane vojny, chudoby a klimatických zmien. Pápežova návšteva Španielska vyvrcholí vo štvrtok a v piatok na Kanárskych ostrovoch, kde sa stretne s migrantami, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu cez Atlantik, aby sa dostali do Európy.
Migrácia v centre pozornosti
Podľa mimovládnej organizácie Caminando Fronteras zahynulo v roku 2025 viac ako 3000 ľudí pri pokuse dostať sa na toto súostrovie. Vláda premiéra Pedra Sáncheza presadzuje podľa agentúr v otázke prisťahovalectva relatívne liberálnu politiku a okrem iného spustila program hromadnej amnestie, ktorý umožňuje približne 500.000 imigrantom požiadať o legálny status. V stredu pápež požehná novú vežu baziliky Sagrada Familia architekta Antoniho Gaudího v Barcelone, ktorá sa nedávno stala najvyšším kostolom sveta.
Pondelkový príhovor bol jedným z mála pápežských prejavov pred národným zákonodarným zborom a vôbec prvým prejavom hlavy katolíckej cirkvi pred španielskym parlamentom. Lev XIV. v ňom tiež vyzval na „prísnu etickú ostražitosť“ v súvislosti s využívaním umelej inteligencie vo vojnových konfliktoch. Španielskych zákonodarcov požiadal, aby bránili ľudský život „od počatia až po jeho prirodzený koniec“. AFP pripomína, že vláda v Madride v roku 2021 legalizovala eutanáziu a chce, aby bolo v španielskej ústave zakotvené aj právo na potrat.
Pápež Lev XIV. neskôr na nunciatúre počas stretnutia so španielskymi biskupmi odsúdil prípady sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi a pred očakávaným súkromným stretnutím s obeťami vyzval na „kultúru starostlivosti“. „Tvárou v tvár tejto metle je cirkevné spoločenstvo povolané reagovať počúvaním, pravdou, spravodlivosťou, odškodnením a čoraz rozhodnejším záväzkom k prevencii a kultúre starostlivosti,“ povedal pápež biskupom. „Každý zranený človek musí byť schopný nájsť úprimné počúvanie, prijatie, ochranu a skutočné cesty k uzdraveniu,“ povedal.
V správe španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa uvádza, že od roku 1940 došlo k približne 200.000 prípadom zneužívania zo strany duchovných. Vláda premiéra Pedra Sáncheza a španielska katolícka cirkev podpísali v marci dohodu o odškodnení obetí po rokoch zdržanlivosti a nepriehľadnosti zo strany cirkevnej hierarchie.