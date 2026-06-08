Rodinná tragédia! Pri BRUTÁLNEJ nehode zomrela vodička (†31) a jej stará mama (†76): Matka bojuje o život

CHOTÍN - V nedeľu (7. 6.) v poobedných hodinách došlo k tragickej dopravnej nehode v obci Chotín v okrese Komárno. O život prišla mladá vodička a jej stará mama, matka vodičky bojuje v nemocnici o život.
"Vodič vozidla BMW v pravotočivej ostrej zákrute pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Fabia. To po zrážke vyletelo mimo vozovku," priblížila prvotné informácie nitrianska krajská polícia.
Podľa informácií TV Joj auto značky Škoda Fabia šoférovala 31-ročná vodička, ktorá v aute viezla svoju 51-ročnú matku a 76-ročnú starú mamu. Vnučka so starou mamou utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Mama bola so zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice, kde bojuje o život.
"Vodič vozidla BMW bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," dodáva polícia.