Milei stupňuje útoky na tlač: Novinári sa nedostali do prezidentského paláca! Spor mieri na súd

BUENOS AIRES - Vláda argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho v pondelok zintenzívnila spor s médiami, keď už tretí deň po sebe zabránila novinárom vstúpiť do prezidentského paláca. Informuje o tom agentúra AFP.
Milei má napätý vzťah s médiami, ktoré kritizuje už od nástupu do úradu v decembri 2023. Vo štvrtok a piatok jeho vláda dokonca zamedzila novinárom vstúpiť do prezidentského paláca, hoci mali akreditáciu a vyšetruje tiež tvrdenia o „nezákonnej špionáži“. Prezidentská bezpečnostná služba obvinila dvoch redaktorov televízie Todo Noticias (TN) v súvislosti s údajne nepovoleným natáčaním niektorých priestorov vo vnútri paláca. Reportéri tvrdia, že mali povolenie natáčať miesta, ktoré častokrát navštevujú aj školské výlety.
Novinári sa v pondelok opäť chceli dostať do paláca, no jeho brány boli pre nich stále zatvorené. Ekonomický denník Ambito Financiero požiadal súd o vydanie mimoriadneho rozhodnutia, ktoré by vládu prinútilo obnoviť prístup pre novinárov. Argentínska mediálna asociácia ADEPA tvrdí, že zákaz „priamo zasahuje do slobody prejavu a práva na informácie, ktoré sú základnými piliermi demokratického systému“.
Milei kritiku médií odmietol a v príspevku na platforme X zdieľal španielsku skratku „NOLSALP“, ktorá znamená: „Nenávisť voči novinárom nie je dostatočná“. Katolícka cirkev sa ponúkla byť sprostredkovateľom v tomto spore.