Pápež Lev XIV. ukončil turné po Afrike: V Rovníkovej Guinei slúžil omšu pre desiatky tisíc ľudí

MALABO - Pápež Lev XIV. vo štvrtok ukončil svoje turné po štyroch afrických krajinách omšou na štadióne v Rovníkovej Guinei, kde sa zišli desiaťtisíce ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.
Na záverečnej omši pápeža sa podľa americkej agentúry zúčastnilo odhadom 30.000 ľudí. Vo svojej homílii - v poradí 25. počas desaťdňového turné - povedal, že kresťanské posolstvo znamená, že „každý národ je oslobodený z otroctva zla“ a zúčastnených vyzval, aby svoju vieru prežívali s radosťou. Podľa portálu Vatican News Lev pri svätej omši vychádzal z príbehu etiópskeho eunucha zo Skutkov apoštolov a pripomenul, že Sväté písmo sa naplno otvára v spoločenstve Cirkvi a vo svetle viery. „Zdôraznil, že Eucharistia je chlebom večného života, ktorý oslobodzuje človeka z otroctva zla a robí ho svedkom evanjelia v dejinách,“ uviedol web.
Lev XIV. odštartoval svoju apoštolskú cestu pred týždňom v pondelok (13. apríla) v Alžírsku - krajine s väčšinovo moslimským obyvateľstvom. Arcibiskup Jean-Paul Vesco tvrdil, že cieľom tohto turné je „budovať mosty medzi kresťanským a moslimským svetom.“ Následne v stredu pricestoval do Kamerunu na trojdňovú návštevu. Vo svojom prejave v anglicky hovoriacej západnej časti krajiny, ktorá je ohniskom konfliktu medzi separatistickými povstalcami a vládnymi silami, odsúdil situáciu v tomto regióne a zároveň kritizoval svetových lídrov, ktorí míňajú miliardy na vojny.
Výzva k jednote v Angole
Treťou zastávkou pápeža bola Angola, ktorej obyvateľov vyzval, aby prekonali rozkoly po desaťročiach konfliktu. Zároveň odsúdil vykorisťovanie Afriky mocnými. V utorok prišiel pápež do Rovníkovej Guiney, kde apeloval na jej obyvateľov, aby prispeli k zmenšeniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými a upozornil aj na väzňov, ktorí sú v tejto krajine často nútení žiť v alarmujúcich podmienkach. Pri návšteve väznice v Bate uistil väzňov, že nikto nie je vylúčený z Božej lásky, a pripomenul, že skutočná spravodlivosť vedie k obnove života obetí, páchateľov i celej spoločnosti, informuje Vatican News.
Pápež počas svojho turné opakovane vyzval na sociálnu spravodlivosť, mier a rešpekt pre ľudskú dôstojnosť, zatiaľ čo odsúdil nerovnosť, korupciu a nespravodlivé využívanie prírodných zdrojov „tyranmi“. Jeho ďalšia zahraničná cesta bude do Španielska od 6. do 12. júna, informuje AFP.