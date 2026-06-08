Priznanie Haliny Pawlowskej: Ani ona nevyžije z malého dôchodku... Musí pracovať!

PRAHA - Halina Pawlowská otvorene prehovorila o svojej finančnej situácii. Napriek tomu, že celý život poctivo pracovala a odvádzala vysoké dane, jej dôchodok podľa vlastných slov nestačí na pokrytie bežných výdavkov. Aj preto zostáva aktívna a na odpočinok zatiaľ nemyslí.
Spisovateľka a televízna moderátorka Halina Pawlowská sa ani po sedemdesiatke nechystá odísť do ústrania. Hoci v minulosti prekonala vážne zdravotné komplikácie, ktoré ju na čas vyradili z bežného života, dnes opäť aktívne pracuje a pokračuje vo svojich obľúbených projektoch. Pred časom ju postihol kolaps pľúc a jej zdravotný stav bol natoľko kritický, že musela byť hospitalizovaná na ARO.
Obdobie po prepustení z nemocnice si vyžiadalo dlhé zotavovanie, no Pawlowská sa napokon dokázala vrátiť k pracovným povinnostiam. Dôvodom, prečo s prácou neprestáva, nie je len jej pracovné nadšenie. Otvorene totiž priznala, že výška dôchodku jej podľa vlastných slov neumožňuje žiť tak komfortne, ako by si predstavovala.
„Vždy som slušne zarábala, vždy som platila vysoké dane a všetky povinné odvody a z tohto pohľadu mám nízky dôchodok,“ uviedla pre web České důchody. Známa autorka zároveň zdôraznila, že pracovný život jej stále prináša radosť. „Nebaví ma nemať povinnosti. Baví ma zarábať a stretávať sa s ľuďmi,“ povedala. Aj preto sa považuje za pracujúcu dôchodkyňu. Napriek nabitému programu si však vie dopriať aj chvíle pokoja.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%