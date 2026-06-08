V druhom kole prezidentských volieb v Peru sa očakáva tesný výsledok

LIMA - Sčítavanie hlasov v druhom kole peruánskych prezidentských volieb zatiaľ ukazuje mierny náskok konzervatívnej kandidátky Keiko Fujimoriovej pred ľavicovým Robertom Sánchezom. Po sčítaní 73 percent volebných obvodov bol jej náskok v pomere 52,6 ku 47,4 percenta. Ide najmä o hlasy z Limy a pobrežných oblastí, kde má silnejšiu podporu. Po započítaní vidieckych a horských regiónov sa preto jej náskok pravdepodobne zmenší alebo obráti v prospech Sáncheza. Píše o tom agentúra AFP.
„Momentálne niet víťaza. Čakajú nás dlhé dni,“ priznala Fujimoriová. Mnohí voliči dúfali, že voľby ukončia obdobie politického chaosu, ktorý viedol k väzneniu, zosadeniu a odvolaniu niekoľkých prezidentov. Krajina je však hlboko rozdelená medzi husto obývané pobrežie a vidiecky a domorodý juh. „Výsledok odráža rozdelenie krajiny,“ povedal politický analytik z Inštitútu peruánskych štúdií Paulo Vilca. „Ktokoľvek vyhrá, bude mať proti sebe polovicu krajiny,“ dodal.
Fujimoriová stavia na bezpečnosť a poriadok
Fujimorirová (51) sa profilovala ako bojovníčka proti kriminalite vrátane zvýšenie prítomnosti polície a armády v rizikových oblastiach. V prípade úspechu sa zvezie na vlne podpory pravicových kandidátov, ktorí vyhrali nedávne voľby v Bolívii, Čile a Ekvádore. Odvoláva sa na odkaz zosnulého otca Alberta Fujimoriho, ktorý stabilizoval ekonomiku a potlačil maoistické povstanie. Jeho politickú kariéru však ukončilo odsúdenie za korupciu a zločiny proti ľudskosti.
Sanchez sľubuje reformy a zmenu systému
Sanchez (57) je pôvodným povolaním psychológ a je populárny najmä na vidieku. Ako bývalý minister vo vláde bývalého prezidenta Pedra Castilla navrhuje ústavnú reformu a väčšie zastúpenie sociálne a regionálne znevýhodnených skupín. Sľubuje boj proti korupcii v polícii a reformy, ktoré by umožnili armáde podporovať bezpečnostné zložky. Je otvorený „všetkým možnostiam tvorby pracovných miest a rozvoja“ vrátane čínskych investícií.
Tesne pred druhým kolom volieb sudca rozhodol, že musí čeliť súdnemu procesu pre podozrenia z falošných vyhlásení a nezákonného financovania kampane strany Juntos por el Perú (JPP) v rokoch 2018-2020. Prípadná výhra mu zabezpečí imunitu. Víťaz volieb od 28. júla nahradí dočasného prezidenta Josého Mariu Balcazara.