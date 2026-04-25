Vzdušný priestor Rumunska opäť narušil ruský dron! Evakuovali 217 ľudí

BUKUREŠŤ - Rumunský vzdušný priestor neďaleko riečnej hranice s Ukrajinou narušil v sobotu ruský dron. Po náleze jeho trosiek úrady vo východorumunskom meste Galati nariadili evakuáciu 217 obyvateľov, informovali agentúry AFP a MTI.
Aj keď Rumunsko počas vojny na Ukrajine už niekoľkokrát zaznamenalo narušenie svojho vzdušného priestoru a dopad úlomkov dronov na svojom území, podľa miestnych médií ide o prvý prípad, keď trosky spôsobili aj materiálne škody.
Dron zasiahol dom a spôsobil evakuáciu
Ruský dron havaroval v obytnej štvrti na okraji mesta Galati. Padajúce úlomky dronu poškodili stĺp elektrického vedenia a jednu budovu. K obetiam nedošlo, ale úrady nariadili „preventívnu“ evakuáciu oblasti s cieľom „ochrániť obyvateľstvo“ a „umožniť bezpečný zásah špecializovaných tímov“. Nariadili tiež zastavenie dodávok plynu do danej oblasti.
Britské stíhačky monitorovali drony
Ministerstvo obrany v Bukurešti uviedlo, že z 86. leteckej základne vo Fetešti v juhovýchodnom Rumunsku, neďaleko pobrežia Čierneho mora, v sobotu v skorých ranných hodinách vzlietli britské stíhačky Eurofighter Typhoon, ktoré podľa rumunských médií monitorovali 15 dronov, keď sa približovali k ukrajinskému prístavu Reni na Dunaji. Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva však uviedlo, že britské lietadlá nevstúpili do ukrajinského vzdušného priestoru a nezasiahli ani ruské drony.
Rumunské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdilo nezodpovedné konanie Ruskej federácie, ktoré „predstavuje novú výzvu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora.“ „Takéto incidenty preukazujú nerešpektovanie noriem medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie a ohrozujú nielen bezpečnosť rumunských občanov, ale aj kolektívnu bezpečnosť NATO,“ dodalo.
Predvolali veľvyslanca Ruska
V súvislosti s incidentom si rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiuová predvolala ruského veľvyslanca, uvádza sa vo vyhlásení. Rumunsko v roku 2025 prijalo zákon, ktorý ho oprávňuje zostreľovať drony, ktoré narúšajú jeho vzdušný priestor. Tento zákon zatiaľ nebol aplikovaný v praxi.