Stovky výjazdov hasičov za minulý týždeň: Najviac práce mali pri požiaroch a nehodách

BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 564-krát. Stoštyridsaťštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Bratislavskom kraji (28). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 248-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (155) a nebezpečných látok (17).
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 96-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 96-krát. Dvanásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 39-krát. V 37 prípadoch poskytovali technickú pomoc a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.