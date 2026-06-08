MIMORIADNY ONLINE Silné zemetrasenie v exotickom raji: Hlásia obete, hrôzostrašné zábery z miesta nešťastia

MANILA - Najmenej 16 mŕtvych a viac ako 200 zranených si vyžiadalo zemetrasenie o sile 7,8 stupňa, ktoré v noci na dnes SELČ zasiahlo filipínsky ostrov Mindanao. Otrasy poškodili viaceré budovy a kľúčový most v meste General Santos. Zemetrasenie vyvolalo meter vysokú vlnu cunami, ktorá zasiahla okolité pobrežie, informovala agentúra AP s odvolaním sa na filipínske úrady. Malajzia už zasiahnutej krajine ponúkla pomoc.
09:20 Silné otrasy zasiahli filipínsky ostrov práve v deň začiatku nového školského roka. Na sociálnych sieťach sa objavili videá vystrašených žiakov, ktorí počas zemetrasenia utekali z tried. Učitelia sa snažili deti upokojiť a odviesť ich do bezpečia. Úrady tiež preverujú správy o tom, že niektorí žiaci uviazli v škole, ktorá sa zrútila v meste General Santos.
8:55 Oblasť naďalej pociťuje otrasy. Miestne úrady evidujú už viac ako 130 dotrasov, pričom niektoré z nich dosiahli magnitúdu vyššiu ako 6 stupňov. Obyvateľov preto vyzývajú na zvýšenú opatrnosť a sledovanie pokynov záchranných zložiek a miestnych úradov.
8:45 Počet obetí silného zemetrasenia na filipínskom ostrove Mindanao stúpol na najmenej 15. Podľa tamojšej agentúry pre zvládanie katastrof zahynulo 12 ľudí v regióne Soccsksargen a ďalší traja v provincii Davao Occidental. Záchranné zložky pokračujú v pátraní v poškodených budovách. Úrady upozorňujú, že konečná bilancia nemusí byť definitívna.
Prezident Ferdinand Marcos mladší vyzval obyvateľov, aby sa v rizikových oblastiach uchýlili na vyššie položené miesta. Varovanie pre neďaleké pobrežné oblasti vydali aj malajzijské a indonézske úrady. Tichomorské stredisko pre varovanie pred cunami uviedlo, že päť hodín po otrasoch už hrozba cunami z väčšej časti pominula. Napriek tomu vyzvalo obyvateľov, aby boli opatrní a sledovali varovania miestnych úradov, pretože hladina mora môže ešte niekoľko hodín kolísať.
Európske strediská EMSC a Gfz v Nemecku zaznamenali otras o sile 7,8 stupňa dnes o 1:37 SELČ. Pôvodne strediská informovali o sile 8,1 stupňa. Epicentrum sa podľa mapy zverejnenej EMSC nachádzalo v mori, neďaleko od pobrežia ostrova Mindanao. O zhruba desať minút neskôr oblasť zasiahol ďalší otras o sile 6,3 stupňa. Ide o najsilnejšie zemetrasenie, aké v tomto roku Filipíny zasiahlo.
Asi 13 kilometrov juhozápadne od epicentra zemetrasenia leží mesto General Santos, kde žije viac ako 700 000 obyvateľov. V meste sa čiastočne zrútilo niekoľko budov a poškodený je kľúčový prístupový most. Medzinárodné letisko v meste General Santos dočasne zastavilo prevádzku; zrušených bolo 17 vnútroštátnych letov.
Varovanie pred cunami
Americké Tichomorské stredisko pre varovanie pred cunami (PTWC) uviedlo, že Filipíny by mohla zasiahnuť vlna cunami s výškou jedného až troch metrov. Filipínske úrady varovali, že by vĺn mohlo byť viac. "Ľuďom odporúčame evakuovať sa do vyšších poschodí či do vnútrozemia," uviedol šéf filipínskeho seizmologického ústavu Teresito Bacolcol. Indonézske úrady nariadili evakuáciu niektorých oblastí na severnom pobreží.
Neskôr filipínske úrady uviedli podľa agentúry Reuters, že na šiestich staniciach zaznamenali vlny cunami rôzneho rozsahu, najväčšia z nich mala výšku 1,4 metra. Mindanao patrí k najväčšej filipínskym ostrovom. Filipíny ležia v takzvanom ohnivom kruhu. Stretávajú sa tu tektonické dosky, a zemetrasenia sú preto časté.