Rodinná hádka skončila masakrom: Muž, ktorý sa rozvádzal, zastrelil osem detí, z toho 7 vlastných

SHREVEPORT - Muž, ktorý v nedeľu ráno spustil streľbu na viacerých miestach v meste Shreveport v americkom štáte Louisiana, zabil osem detí vrátane siedmich vlastných a postrelil dvoch ďalších ľudí, ktorých stav je vážny. Polícia podozrivého pri prenasledovaní zastrelila. Na brífingu to uviedol hovorca miestnej polície Chris Bordelon. Informuje o tom agentúra AP.
Podľa databázy, ktorú spravujú agentúra AP a USA Today v spolupráci s Northeastern University, išlo o najsmrtiacejšiu masovú streľbu v USA od januára 2024, keď bolo v predmestí Chicaga zabitých osem ľudí. Vek obetí sa pohybuje od jedného do približne 12 rokov. Jednou zo zranených je matka niektorých detí podozrivého, ktorého Bordelon identifikoval ako Shamara Elkinsa. Bezprostredne nebolo známe, čo bolo motívom Elkinsovho konania. Vyšetrovatelia sú však presvedčení, že streľba bola aktom domáceho násilia.
Streľba sa začala okolo 6.00 h miestneho času v štvrti južne od centra Shreveportu, kde Elkins postrelil v jednom dome ženu a následne odišiel na druhé miesto, kde zabil osem detí – telá siedmich z nich sa našli v interiéri, jedno sa nachádzalo na streche. Prokurátorka Tammy Phelpsová uviedla, že niektoré deti sa pokúsili utiecť zadným vchodom. Sesternica jednej zo zranených žien uviedla, že Elkins a jeho manželka sa rozvádzali a v pondelok sa mali prísť na súd. Dvojica sa podľa nej krátko pred streľbou pohádala. Elkins bol v roku 2019 zatknutý v prípade súvisiacom so strelnými zbraňami, nemal však žiadne záznamy týkajúce sa domáceho násilia. Shreveport je tretím najväčším mestom v Louisiane, nachádza sa na severozápade tohto štátu USA neďaleko hraníc s Texasom.