ŠKANDÁL po terore v metropole! Keď začala streľba, policajti UŠLI: VIDEO šokovalo verejnosť, REAKCIA ministra

KYJEV - Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko v nedeľu oznámil, že sa začalo disciplinárne konanie proti príslušníkom policajných zložiek Kyjeva v súvislosti so sobotňajšou streľbou. Na videozáznamoch z miesta útoku totiž vidno, ako policajti po začatí streľby utekali z miesta činu. Informuje o tom agentúra DPA.
„Pomáhať a chrániť nie je len slogan,“ napísal Klymenko na platforme Telegram a zdôraznil potrebu zachovania profesionality najmä v kritických situáciách, kde sú ohrozené ľudské životy. Svedok incidentu zverejnil na internete video, na ktorom stoja dvaja policajti pri chlapcovi, no po započutí prvých výstrelov utekajú, pričom chlapca nechávajú na mieste. Mladíkovi sa podarilo uniknúť, no ďalší muž neďaleko utrpel krátko na to zásah.
K streľbe došlo v sobotu v ukrajinskej metropole, v dôsledku čoho zahynulo šesť ľudí a ďalších viac ako 12 utrpelo zranenia. Polícia útočníka zastrelila po tom, čo sa zabarikádoval v supermarkete a vzal niekoľko ľudí ako rukojemníkov. Úrady označili útok za teroristický čin a vyšetrovanie pokračuje.
Naďalej nie je zrejmé, či bol útok politicky motivovaný alebo existuje súvislosť s ruskou inváziou na Ukrajinu. Päťdesiatosemročný strelec sa narodil v Moskve, no už dlho má ukrajinské občianstvo. Ministerstvo vnútra uviedlo, že páchateľ strieľal z ľahkej krátkej pušky - karabíny, ktorú vlastnil legálne.