Hádka sa zmenila na MASAKER! Muž zastrelil OSEM detí, polícia ho po divokej naháňačke zabila

SHREVEPORT - Osem detí vo veku od jedného roka do 14 rokov zabil dnes ráno útočník v americkom štáte Louisiana pri streľbe, ktorú polícia označila za dôsledok domácej hádky. S odvolaním sa na políciu o tom informuje agentúra AP a ďalšie médiá. Polícia stále zhromažďuje informácie na troch rôznych miestach, kde k streľbe došlo. Podozrivého, ktorý bol príbuzným niektorých z detí, policajti zastrelili pri automobilovej naháňačke.
V americkom meste Shreveport v štáte Louisiana došlo v nedeľu ráno k jednej z najtragickejších masových strelieb posledných rokov. Podľa tamojšej polície bolo zastrelených osem detí vo veku od jedného do 14 rokov. Celkovo bolo postrelených desať osôb. Incident sa odohral v dvoch domoch na West 79th Street a v tretej nehnuteľnosti na Harrison Street. Policajný hovorca Christopher Bordelon označil miesto činu za „rozsiahle“, informuje portál NBC News.
Polícia bola privolaná krátko po 6. hodine ráno k hláseniu o domácom násilí. Po príchode na miesto sa ukázalo, že ide o viacnásobnú streľbu na viacerých adresách. Jedna z obetí sa po útoku pokúsila utiecť do susedného domu, kde ju našli policajti. Bordelon potvrdil, že všetky tri miesta sú priamo prepojené s tým istým páchateľom.
Po streľbe sa útočník pokúsil uniknúť. „Páchateľ po odchode z miesta činu ukradol auto v blízkosti križovatky West 79th a Lynnwood,“ uviedol Bordelon. Policajné hliadky sa okamžite pustili do prenasledovania. Počas naháňačky dôstojníci muža zastrelili. Podľa polície bol jediným strelcom, ktorý spustil paľbu na všetkých troch miestach.
Úrady zatiaľ nezverejnili identitu páchateľa, no podľa polície boli niektoré z detských obetí jeho príbuzní. Motív útoku zatiaľ nie je známy a vyšetrovanie pokračuje.