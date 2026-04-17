Ďalší POPLACH v Poprade: Nebezpečná záľuba vo vzduchovkách, miestni objavili broky na stene strojovne výťahu!

POPRAD - Nebolo to tak dávno, čo sa Popradom šírili správy o neznámom strelcovi so vzduchovkou, ktorý pálil na ľudí z balkóna a už je to tu zas. Obyvatelia (úplne odlišného sídliska ako naposledy) sa tentokrát sťažovali na diery v stene, kde objavili broky, pravdepodobne tiež zo vzduchovky.
O najnovšom prípade streľby zo vzduchovky informovala televízia JOJ. Tá spravila reportáž zo sídliska Juh, kde sa do kamery posťažovali nespokojní obyvatelia, ktorí objavili v omietke broky.
Dohromady malo ísť až o desať dier. Celá scéna vyzerala, ako by si tam niekto doslova cvičil streľbu. "Ja som išla pozrieť striešku nad strojovňou výťahu," reagovala pre televíziu obyvateľka Veronika. "Zatekalo nám, tak sme sa boli odhádzať sneh a prišli sme na to, že sú tam strely po vzduchovke," povedal televízii obyvateľ sídliska Marek, ktorý diery v omietke objavil. Išlo o priestor na streche paneláku.
V kontexte diania v Poprade tak už ide o druhý prípad za veľmi krátky čas, kedy sa obyvatelia sťažovali na bezdôvodnú streľbu zo vzduchovky, pričom naposledy došlo aj k poraneniu krku jednej zo žien, ktorá sedela na balkóne a pila kávu. Tá musela navštíviť nemocnicu.
Desať brokov v stene strojovne výťahu
Bezradní obyvatelia sídliska Juh si nevedia vysvetliť aktuálnu streľbu. Strely objavili na stene strojovne výťahu. Bolo vraj veľkým šťastím, že strelec nikoho nezranil. Na sídlisku žije početné zastúpenie dôchodcov a detí.
Polícia pritom doteraz ešte neuzavrela nedávny prípad streľby na sídlisku Západ. Na spomínanom Juhu už niekto dokonca strieľal pred rokom. Políciu miestni zatiaľ nevolali s nádejou, že sa situácia už nič také nezopakuje. Opak je ale pravdou. "Mali by ste sa radšej venovať nejakým iným záľubám a nie streľbe. Strieľajte si na patričnom mieste," popísala Veronika, pričom miestni dúfajú, že aj vďaka reportážam sa dotyčný človek spamätá a podobné aktivity už nebude opakovať.