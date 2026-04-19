ONLINE Kálíbáf hovorí o víťazstve nad USA! Ovládame Hormuz a každá loď v prielive je odteraz terčom

Mohammad Báker Kálíbáf
Mohammad Báker Kálíbáf (Zdroj: SITA/Hamed Malekpour/ICANA via AP)
TEHERÁN - Počas niekoľkých týždňov vojny Irán „víťazil na bojisku“ a s dočasným prímerím so Spojenými štátmi súhlasil len preto, že boli splnené jeho požiadavky, uviedol v sobotu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

6:48 Výbuch v južnom Libanone si vyžiadal život jedného izraelského vojaka, ďalších deväť je zranených, z toho jeden vážne. S odkazom na izraelskú armádu o tom informovala agentúra Reuters. Incident sa stal v čase, keď medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh panuje desaťdňové prímerie.

6:15 Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu odsúdil útok na mierové sily OSN v južnom Libanone, pri ktorom zahynul francúzsky vojak a ďalší traja utrpeli zranenia, informuje o tom agentúra AFP.

6:08 Námorné sily iránskych Revolučných gárd (IRGC) v sobotu varovali, že akákoľvek loď približujúca sa k Hormuzskému prielivu bude považovaná za terč. Informuje o tom agentúra AFP.

Predseda iránskeho parlamentu Kálíbáf: Irán víťazí vo vojne s USA

Dvojtýždňové prímerie má skončiť v stredu, ak nebude predĺžené, pričom trvalá dohoda, o ktorú sa usilujú mediátori vrátane Pakistanu, stále nie je finalizovaná a pokrok v kľúčových sporných bodoch je neistý. „Na bojisku sme víťazili,“ uviedol Kálíbáf v televíznom prejave s tým, že Spojené štáty nedosiahli svoje ciele a Irán kontroluje strategickú námornú dopravnú trasu v Hormuzskom prielive. „Ak sme prijali prímerie, bolo to preto, že oni prijali naše požiadavky,“ povedal s odkazom na Spojené štáty.

„Všetky snahy nepriateľa smerovali k tomu, aby nám vnútili svoje požiadavky, a je dôležité, aby sme presadili svoje práva, a práve v tomto smere sú rokovania metódou boja,“ zdôraznil. Kálíbáf a jeho delegácia viedli 11. apríla v Islamabade za zatvorenými dverami rokovania s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. Nepodarilo sa im však dosiahnuť konečnú dohodu a predstavitelia naznačili, že rozhovory pokračujú, hoci námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde v sobotu uviedol, že termín nového kola rokovaní nebol stanovený. Obe strany sa podľa neho momentálne sústreďujú na dokončenie rámca dohody pred pokračovaním rokovaní.

Viac o téme: VojnaUSAIránIzraelLibanonBlízky východ
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mohammad Báker Kálíbáf
ONLINE Kálíbáf hovorí o víťazstve nad USA! Ovládame Hormuz a každá loď v prielive je odteraz terčom
Zahraničné

Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

