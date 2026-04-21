Kuba a USA rokovali: Stretnutie sa nieslo v úctivej atmosfére

HAVANA - Americkí predstavitelia nedávno rokovali so svojimi kubánskymi partnermi v Havane, potvrdil pre denník kubánskej komunistickej strany Granma riaditeľ oddelenia kubánsko-amerických záležitostí ministerstva zahraničných vecí Alejandro García. Informuje správa agentúr Reuters, AP a AFP.
„Môžem potvrdiť, že sa tu na Kube nedávno konalo stretnutie delegácií z Kuby a Spojených štátov,“ uviedol García s tým, že stretnutie sa nieslo v úctivej atmosfére a ani jedna zo strán nehrozila tej druhej či stanovovala nejaké termíny. „Zrušenie energetického embarga voči našej krajine bolo pre našu delegáciu najvyššou prioritou. Tento akt ekonomického nátlaku je neoprávneným trestom pre celé kubánske obyvateľstvo,“ uviedol García. „Je to tiež forma globálneho vydierania voči suverénnym štátom, ktoré majú plné právo vyvážať palivo na Kubu podľa pravidiel voľného obchodu,“ dodal.
Spravodajský server Axios v piatok napísal, že týždeň predtým karibskú ostrovnú krajinu navštívila delegácia vysokopostavených amerických predstaviteľov. Server uviedol, že zástupcom kubánskej vlády dali čas na prijatie reforiem presadzovaných USA predtým, ako sa ich „podmienky zhoršia“. Delegácia USA údajne žiadala napríklad prepustenie prominentných politických väzňov.