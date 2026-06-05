V Novom Meste nad Váhom pátrajú po seniorovi Ondrejovi: Nevideli ste ho? Polícia žiada o pomoc.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 70-ročnom Ondrejovi Herákovi z Nového Mesta nad Váhom. Nezvestný je od štvrtka (4. 6.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Nezvestný odišiel z domu 4. júna približne o 18.00 h na prechádzku a doposiaľ sa nevrátil. Odvtedy nepodal žiadnu správu o svojom pohybe ani pobyte.
Ondrej Herák je vysoký asi 180 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči, vlasy má momentálne ostrihané dohola. Oblečené mal tmavosivé tričko, modré tepláky s bielymi pruhmi a hnedé šľapky. Na pravej ruke má tetovanie podobizne ženskej tváre, na ramenách tetovanie pripomínajúce výložky a na ľavej ruke vytetované meno Božena.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom je možné podať na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.