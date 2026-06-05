Prípad útoku psov na chlapca pri osade má pokračovanie: Polícia začala trestné stíhanie

VEĽKÁ LOMNICA - Polícia vyšetruje prípad chlapca, ktorého vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok vo štvrtok (4. 6.) pohrýzli psy. „Uvedenou vecou sa polícia zaoberá, sú preverované skutočnosti. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ potvrdila v piatok prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Na incident upozornili televízie STVR a JOJ.
Zranenému dieťaťu po útoku poskytli pomoc záchranári. Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „Maloletá osoba bola s povrchovými poraneniami hlavy a viacerými otvorenými ranami pleca, ramena, bedra a stehna transportovaná do nemocnice v Poprade,“ uviedla pre TASR za Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská.
Podľa medializovaných informácií dohrýzlo 12-ročného chlapca z Veľkej Lomnice vo štvrtok ráno niekoľko psov, keď šiel do školy. Útočiť mala túlavá svorka. Stalo sa to viac ako pol kilometra od osady.