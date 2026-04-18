Sobota18. apríl 2026, meniny má Valér, zajtra Jela

Blízky východ vrie, tento víkend bude KĽÚČOVÝ! Analytici a ECB bijú na poplach, môže to byť ešte HORŠIE ako doteraz

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PRAHA - Nestabilný vývoj na Blízkom východe vyvoláva na trhu s komoditami aj akciami zmätok a neistotu, očakávať preto možno ďalšie výkyvy cien. Hneď na začiatku budúceho týždňa hrozí napríklad zdražovanie ropy aj posilňovanie inflácie. Vyplýva to z komentárov analytikov pre ČTK. Tento víkend podľa nich môže byť pre ďalšie dianie kľúčový.

Irán dnes oznámil, že opätovne uzatvára Hormuzský prieliv, pretože Spojené štáty pokračujú v námornej blokáde Iránu. Teherán pritom znovuotvorenie prielivu oznámil až v piatok. Ďalší zvrat v dianí vyvolal podľa hlavného ekonóma XTB Pavla Peterku novú vlnu volatility a neistôt na trhu s komoditami aj akciami.

,,Premietne sa to aj do cien pohonných hmôt aj celkovej inflácie," upozornil Peterka. Časté zmeny podľa neho vytvárajú na trhu zmätok a komplikujú plánovanie dodávok. ,,Trhy aj prepravcovia budú nabudúce potrebovať okrem sľubov ešte záruky, aby ropa začala opäť prúdiť. To ďalej spomalí upokojenie cien palív v Európe," podotkol.

Tento víked bude kľúčový

Tento víkend bude podľa neho kľúčový, pretože by mohli pokračovať diplomatické rokovania. Nedá sa pritom vylúčiť opätovné otvorenie prielivu, ale ani ďalšia eskalácia. ,,Ak by ešte v pondelok zostal prieliv uzavretý, tak sa dá predpokladať zásadný rast cien ropy, ktorý by prišiel s výrazným poklesom optimizmu v otázke rýchleho ukončenia konfliktu. Ropa Brent by mohla prekročiť 100 dolárov za barel," uviedol analytik.

MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv! Dve lode sa dostali pod PAĽBU

MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv! Dve lode sa dostali pod PAĽBU

Veľkoobchodné ceny palív ale podľa neho nebudú čakať na otvorenie burzy a môžu reagovať takmer okamžite. ,,To môže tlačiť cenu palív nahor. Zdražovať tak môžu čerpacie stanice, ktoré sa doteraz nachádzali pod stanoveným cenovým stropom," myslí si Peterka.

Brzda svetového obchodu

Neistota spätá s prielivom predstavuje podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu enormné predraženie. ,,Teda brzdu svetového obchodu, ktorá pôsobí zároveň inflačne v oblasti cien a tlmivo v oblasti hospodárskeho výkonu, takže môže v krajnom prípade vyvolať scenár závažnej, celosvetovej stagflácie," povedal Kovanda.

V pondelok preto očakáva rast cien ropy. Ropa Brent by podľa neho zatiaľ mala zostať pod psychologickou úrovňou 100 dolárov za barel. 

Konflikt na Blízkom východe zvýšil inflačné riziká, varuje šéfka ECB

Aj šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová varuje pred inflačnými rizikami v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. „Krátkodobo to bude mať výrazný vplyv na infláciu prostredníctvom vyšších cien energií,“ uviedla Lagardová v piatok (17. 4.) na zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone. Strednodobé dôsledky budú podľa nej závisieť od intenzity a trvania konfliktu.

Vojna s Iránom zároveň zhoršuje vyhliadky ekonomiky. „Riziká pre rastové vyhliadky sú najmä v krátkodobom horizonte skôr smerom nadol.“ Konflikt na Blízkom východe zvyšuje neistotu. „Situáciu pozorne sledujeme,“ dodala Lagardová.

AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Irán opäť uzavrel
MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv! Dve lode sa dostali pod PAĽBU
V Mama, ožeň ma to vrelo: Vášnivé bozky, striptíz a na záver studená sprcha od Lucie!
V Mama, ožeň ma to vrelo: Vášnivé bozky, striptíz a na záver studená sprcha od Lucie!
Sláva je nebezpečná! Bardy je šťastne zadaný, ale... Toto by dnes nebolo také jednoduché
Sláva je nebezpečná! Bardy je šťastne zadaný, ale... Toto by dnes nebolo také jednoduché
V Železničnom múzeu sa konal Prvý parný deň
V Železničnom múzeu sa konal Prvý parný deň
Na východe Slovenska vyčíňal
Na východe Slovenska vyčíňal MEDVEĎ! Dostal sa na oplotený pozemok, na mieste zanechal spúšť
FOTO Obľúbený športový obchod sťahuje
Obľúbený športový obchod sťahuje z predaja TENTO výrobok! Bezpečnostné RIZIKO
AKTUALIZOVANÉ V Holíči vypukol POŽIAR
V Holíči vypukol POŽIAR vo výrobnej hale známej spoločnosti! Ľudí z budovy museli evakuovať
Zlodeji v Bratislave ukradli vzácny starožitný porcelán a sadu náradia: Polícia prosí o pomoc VIDEO
Zlodeji v Bratislave ukradli vzácny starožitný porcelán a sadu náradia: Polícia prosí o pomoc VIDEO
Vladimir Putin na každoročnej
Putin je v koncoch: Sám priznal obrovské problémy Ruska! Hrozí hospodársky kolaps
AKTUALIZOVANÉ Blízky východ vrie, tento
Blízky východ vrie, tento víkend bude KĽÚČOVÝ! Analytici a ECB bijú na poplach, môže to byť ešte HORŠIE ako doteraz
Šokujúce súkromie nového maďarského
Šokujúce súkromie nového maďarského lídra: Exmanželka prehovorila o terore, Magyar tvrdí, že bila ona jeho!
Donald Trump
Tajné UFO spisy čoskoro uzrú svetlo sveta: Trump naznačil ZAUJÍMAVÉ zistenia
Mama, ožeň ma -
V Mama, ožeň ma to vrelo: Vášnivé bozky, striptíz a na záver studená sprcha od Lucie!
Natalie Portman
Mal to byť len románik, nakoniec je z toho tehotenstvo! Slávna herečka má 44, čaká ďalšie dieťa
Adam Bardy s manželkou
Sláva je nebezpečná! Bardy je šťastne zadaný, ale... Toto by dnes nebolo také jednoduché
Zomrela hviezda filmu Chyť
Zomrela hviezda filmu Chyť ma, ak to dokážeš: Dokázala to až smrť!
Koniec NEVYLIEČITEĽNÝCH chorôb? Lekári
Koniec NEVYLIEČITEĽNÝCH chorôb? Lekári v Nemecku prepísali dejiny, túto ženu zachránil MEDICÍNSKY ZÁZRAK!
Vojde pes do krčmy
Vojde pes do krčmy a... Nikto netuší, čo je na tom vtipné! Rozlúštite NAJSTARŠIU hádanku dejín?
Žralok, líška alebo korytnačka?
Žralok, líška alebo korytnačka? Zistite, ktoré zviera OVLÁDA vaše správanie počas hádky! Koniec tichej domácnosti
Pikelinia floydmuraria
Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!

Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec: Online prenos z prvého finále Tipsport extraligy
HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec: Online prenos z prvého finále Tipsport extraligy
Slovenská 20-tka siahala na vyrovnanie: Naši mladíci tesne podľahli rivalovi z Česka
Slovenská 20-tka siahala na vyrovnanie: Naši mladíci tesne podľahli rivalovi z Česka
Slovensko – Francúzsko: Online prenos z MS v hokeji žien I. divízie 2026
Slovensko – Francúzsko: Online prenos z MS v hokeji žien I. divízie 2026
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Masívna kampaň „Pushpaganda“ zahltila internet správami generovanými AI: Medzi zasiahnutými krajinami bolo aj Slovensko
Masívna kampaň „Pushpaganda“ zahltila internet správami generovanými AI: Medzi zasiahnutými krajinami bolo aj Slovensko
Ukrajinci „hackli“ Patriot. Používajú ho inak než NATO
Ukrajinci „hackli“ Patriot. Používajú ho inak než NATO
Vedci objavili skrytý zdroj metánu v oceáne. Môže ešte viac zhoršiť globálne otepľovanie
Vedci objavili skrytý zdroj metánu v oceáne. Môže ešte viac zhoršiť globálne otepľovanie
Ako strava, ktorú ješ, mení črevný mikrobióm? Veľký výskum odhalil rozdiely medzi všežravcami, vegetariánmi a vegánmi
Ako strava, ktorú ješ, mení črevný mikrobióm? Veľký výskum odhalil rozdiely medzi všežravcami, vegetariánmi a vegánmi
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení

Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Načapala som muža svojej najlepšej kamarátky s inou: Nikdy som jej to však nemohla povedať a toto bol dôvod
Partnerské vzťahy
Načapala som muža svojej najlepšej kamarátky s inou: Nikdy som jej to však nemohla povedať a toto bol dôvod
Vladimir Putin na každoročnej
Zahraničné
Putin je v koncoch: Sám priznal obrovské problémy Ruska! Hrozí hospodársky kolaps
Blízky východ vrie, tento
Zahraničné
Blízky východ vrie, tento víkend bude KĽÚČOVÝ! Analytici a ECB bijú na poplach, môže to byť ešte HORŠIE ako doteraz
Na východe Slovenska vyčíňal
Domáce
Na východe Slovenska vyčíňal MEDVEĎ! Dostal sa na oplotený pozemok, na mieste zanechal spúšť
Šokujúce súkromie nového maďarského
Zahraničné
Šokujúce súkromie nového maďarského lídra: Exmanželka prehovorila o terore, Magyar tvrdí, že bila ona jeho!

