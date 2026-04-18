Blízky východ vrie, tento víkend bude KĽÚČOVÝ! Analytici a ECB bijú na poplach, môže to byť ešte HORŠIE ako doteraz

PRAHA - Nestabilný vývoj na Blízkom východe vyvoláva na trhu s komoditami aj akciami zmätok a neistotu, očakávať preto možno ďalšie výkyvy cien. Hneď na začiatku budúceho týždňa hrozí napríklad zdražovanie ropy aj posilňovanie inflácie. Vyplýva to z komentárov analytikov pre ČTK. Tento víkend podľa nich môže byť pre ďalšie dianie kľúčový.
Irán dnes oznámil, že opätovne uzatvára Hormuzský prieliv, pretože Spojené štáty pokračujú v námornej blokáde Iránu. Teherán pritom znovuotvorenie prielivu oznámil až v piatok. Ďalší zvrat v dianí vyvolal podľa hlavného ekonóma XTB Pavla Peterku novú vlnu volatility a neistôt na trhu s komoditami aj akciami.
,,Premietne sa to aj do cien pohonných hmôt aj celkovej inflácie," upozornil Peterka. Časté zmeny podľa neho vytvárajú na trhu zmätok a komplikujú plánovanie dodávok. ,,Trhy aj prepravcovia budú nabudúce potrebovať okrem sľubov ešte záruky, aby ropa začala opäť prúdiť. To ďalej spomalí upokojenie cien palív v Európe," podotkol.
Tento víked bude kľúčový
Tento víkend bude podľa neho kľúčový, pretože by mohli pokračovať diplomatické rokovania. Nedá sa pritom vylúčiť opätovné otvorenie prielivu, ale ani ďalšia eskalácia. ,,Ak by ešte v pondelok zostal prieliv uzavretý, tak sa dá predpokladať zásadný rast cien ropy, ktorý by prišiel s výrazným poklesom optimizmu v otázke rýchleho ukončenia konfliktu. Ropa Brent by mohla prekročiť 100 dolárov za barel," uviedol analytik.
Veľkoobchodné ceny palív ale podľa neho nebudú čakať na otvorenie burzy a môžu reagovať takmer okamžite. ,,To môže tlačiť cenu palív nahor. Zdražovať tak môžu čerpacie stanice, ktoré sa doteraz nachádzali pod stanoveným cenovým stropom," myslí si Peterka.
Brzda svetového obchodu
Neistota spätá s prielivom predstavuje podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu enormné predraženie. ,,Teda brzdu svetového obchodu, ktorá pôsobí zároveň inflačne v oblasti cien a tlmivo v oblasti hospodárskeho výkonu, takže môže v krajnom prípade vyvolať scenár závažnej, celosvetovej stagflácie," povedal Kovanda.
V pondelok preto očakáva rast cien ropy. Ropa Brent by podľa neho zatiaľ mala zostať pod psychologickou úrovňou 100 dolárov za barel.
Konflikt na Blízkom východe zvýšil inflačné riziká, varuje šéfka ECB
Aj šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová varuje pred inflačnými rizikami v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. „Krátkodobo to bude mať výrazný vplyv na infláciu prostredníctvom vyšších cien energií,“ uviedla Lagardová v piatok (17. 4.) na zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone. Strednodobé dôsledky budú podľa nej závisieť od intenzity a trvania konfliktu.
Vojna s Iránom zároveň zhoršuje vyhliadky ekonomiky. „Riziká pre rastové vyhliadky sú najmä v krátkodobom horizonte skôr smerom nadol.“ Konflikt na Blízkom východe zvyšuje neistotu. „Situáciu pozorne sledujeme,“ dodala Lagardová.