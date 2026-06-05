Rasťo Piško po dlhej dobe v spoločnosti: FOTO na vozíku... Takto sa teraz cíti!

BRATISLAVA - Rasťo Piško zavítal po dlhej dobe v do spoločnosti. Nenechal si ujsť podujatie Wimmer schnitzel. Prítomní sa tešili jeho dobrej nálade.
Humorista, herec a spisovateľ Rasťo Piško si v roku 2024 vypočul od lekárov mimoriadne ťažkú diagnózu. Na chrbte mu objavili melanóm, ktorý mu výrazne zasiahol do života a priniesol množstvo náročných chvíľ. Napriek zdravotným komplikáciám však nezanevrel na svoj povestný humor ani optimizmus. Potvrdil to aj svojou účasťou na podujatí Wimmer schnitzel, ktoré sa konalo v legendárnej reštaurácii, kde sa vždy schádzali umelci. Rasťo rišiel v dobrej nálade a s úsmevom na tvári. Na vozíku ho sprevádzal a tlačil jeho priateľ Ján Fülle.
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Ako nám Rasťo prezradil, jeho aktuálny zdravotný stav je podstatne lepší než pred niekoľkými mesiacmi. „Momentálne sa cítim dobre, ale boli chvíle, nie je to tak dávno, keď som bol v nemocnici a nadával som, preklínal som život a sám seba,” povedal úprimne. „Je to teraz v podstate dobre, zlepšilo sa to,” priznal. Napriek tomu, že cesta k zlepšeniu nebola jednoduchá, Piško sa nevzdáva a pozerá sa dopredu s odhodlaním. Verí, že postupne sa mu podarí získať späť čo najviac zo svojho niekdajšieho života a energie. Rasťovi prajeme veľa síl. FOTO z podujatia nájdete v galérii.
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