Anita Soul pociťuje tlak od okolia: Toto si ale musela uvedomiť!

BRATISLAVA - Ostrý úder proti kritikom a stopka večnému diktátu dokonalosti! Speváčka s neskutočným hlasom Anita Soul nedávno pokrstila svoju novú skladbu, v ktorej posiela ženám jasný a nekompromisný odkaz!
Vo svojej novinke so silným názvom Som dosť speváčka doslova kričí do sveta, že každá žena je „dosť“. Ona sama to však vníma s oveľa väčším nadhľadom a pokojom. „Práve preto, že som žena, tak už nekričím, ja to iba hovorím. Moja pesnička je o prijatí samej seba – o tom, že každá sme výnimočná, so svojimi chybami aj so svojimi trápeniami. A to aj napriek tomu, že na nás neustále tlačia a hovoria nám, aké máme byť, akú máme mať postavu, čo máme jesť či aké máme byť matky. Napriek tomu všetkému je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že sme dostatočne dobré, a ísť si pevne za svojimi snami,“ vysvetľuje hlbokú myšlienku Anita.
Sama dobre vie, o čom hovorí. Svet šoubiznisu a sociálnych sietí je totiž neúprosný a ľudia si v anonymných diskusiách často neberú servítku pred ústa. „Sociálne siete toho veľa spôsobili, ľudia sa tam zvyknú anonymne vyjadrovať. Sú tu tiež hodnotiaci kritici, ktorí ľudí posudzujú len na základe ich vizáže. Často vizuál predbieha samotný talent. Nepozerajú sa na to, čo človek reálne ponúka, ale riešia úplne nepodstatné veci,“ tvrdí známa speváčka.
Konkrétne útoky na svoju osobu síce nemenovala, no celkový spoločenský tlak pociťuje denne. „Stále sú tu nejaké trendy – musíme schudnúť, musíme byť úspešnejšie... Ja som si napríklad uvedomila, že moja hodnota absolútne nestojí na tom, čo všetko som dosiahla. Ja mám už úplne iné priority a to by sa malo týkať všetkých. V tomto celom chaose totiž trošku zabúdame žiť ten obyčajný, krásny život,“ hovorí Anita, pre ktorú je rodina na prvom mieste. Okrem textov však musela na krste čeliť aj otázkam na telo ohľadom spolupráce so svojím partnerom, hudobníkom Eugenom Botošom. Práca v jednom tíme totiž dokáže potrápiť nejeden vzťah. Lezú si niekedy pri nekonečných hodinách v štúdiu na nervy? Aj o tom je náš rozhovor.
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