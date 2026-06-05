Blanár navštívil Ukrajinu: Prvé kroky viedli k pamätníku padlých vojakov

KYJEV - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Blanár v piatok pricestoval na Ukrajinu. Spolu so svojím náprotivkom Andrijom Sybihom navštívil Vinnyckú oblasť. Na sieti X to v piatok oznámil šéf ukrajinskej diplomacie.
„S radosťou vítam svojho slovenského kolegu Juraja Blanára vo Vinnycii, srdci historického ukrajinského regiónu Podolie,“ uviedol Sybiha. Podľa neho v úvode návštevy Blanára si spoločne uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli pri obrane proti ruskej agresii. Sybiha bude podľa vlastných slov s Blanárom rokovať o praktickej spolupráci medzi oboma krajinami, dobrých susedských vzťahoch a „spoločnej európskej budúcnosti“.
Blanár podľa MZVEZ na Ukrajine navštívi zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. So Sybihom má diskutovať o otázkach energetickej bezpečnosti, spoločných infraštruktúrnych projektoch na základe tzv. cestovnej mapy, humanitárnej podpore, ako aj aktuálnej situácii vo vojne na Ukrajine a témach eurointegračného procesu. Šéf slovenskej diplomacie pricestoval na Ukrajinu z Moldavska, kde vo štvrtok rokoval s predstaviteľmi vlády, parlamentu aj prezidentkou.