Tajný recept zo Slovenska sa dostal medzi kultúrne poklady: Čo ho robí výnimočným?

BRHLOVCE - Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podľa vyjadrenia občianskeho združenia Nostra Heredita, ktoré starý recept dostalo do povedomia verejnosti, je zápis veľkým ocenením tradície, ktorú sa usiluje uchovávať, prezentovať a odovzdávať ďalším generáciám.
Príprava a výroba brhlovských podlievaných buchiet vychádza z historických receptúr. Uskutočňuje sa vo vymedzenej zemepisnej oblasti a je historicky spojená s týmto územím v okrese Levice. Buchty sa vyrábajú z kysnutého cesta so slivkovou alebo s nutelovou náplňou vnútri a obalené sú v posýpke. Tá môže byť maková, orechová, škoricová alebo kakaová. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Buchty sa nepečú v rúre, ale vyprážajú v hlbokej nádobe na oleji alebo bravčovej masti. Keď sú takmer hotové, vypražené, polejú sa vlažnou vodou a prikryjú pokrievkou, pokiaľ sa voda neodparí.
Buchty sa pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia
Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu. Gazdinky ich pripravovali pri rozličných príležitostiach. Hodili sa na svadobný stôl, pre vzácne návštevy, ale aj na každodenný stôl. Boli neodmysliteľnou súčasťou spoločného párania peria - páračiek, ktoré sa konali v zimnom období. V domácnostiach nesmeli chýbať ani vtedy, keď chodili malí koledníci s koledami.
Starý recept oprášila a opakovane dostala do povedomia Eva Homolová, ktorá sa spolu s tímom občianskeho združenia Nostra Heredita prihlásila do súťaže Dobruo jedlo z Tekova a Hontu reprezentovať Brhlovce s tradičným regionálnym jedlom. Brhlovské podlievané buchty v roku 2017 v tejto súťaži vyhrali prvé miesto. Občianske združenie sa zaslúžilo o ich zviditeľnenie aj prezentovaním a predajom na rôznych gazdovských a remeselných trhoch a furmanských súťažiach.