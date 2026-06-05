Irán tvrdí, že vystrelil na americké vojnové lode v Ománskom zálive: Americká armáda to označila za LOŽ

TEHERÁN - Iránska armáda v piatok oznámila, že vystrelila varovné rakety na dva americké torpédoborce v Ománskom zálive, čím ich prinútila opustiť oblasť. Centrálne velenie amerických ozbrojených síl CENTCOM informáciu vyvrátilo.
„Pri pokračovaní operácie zameranej na boj proti nezákonnému konaniu a obťažovaniu na mori, ako aj proti únosom obchodných plavidiel a ropných tankerov teroristickými námornými silami Spojených štátov, po odpálení varovných rakiet opustili nepriateľské torpédoborce DDG-103 a DDG-8 Ománsky záliv smerom k Indickému oceánu,“ citovala iránska tlačová agentúra IRNA vyhlásenie armády.
Centrálne velenie amerických ozbrojených síl CENTCOM na platforme X informáciu vyvrátilo: "Iránske sily na vojnové lode amerického námorníctva nezaútočili ani na ne nestrieľali. Takýto krok by predstavoval závažné porušenie prímeria. Americké sily naďalej voľne operujú v regionálnych vodách a zároveň plne presadzujú prebiehajúcu blokádu voči Iránu."