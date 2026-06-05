Na Zemi sa odohrá vesmírne divadlo: Zasiahne nás kanibalská slnečná búrka! Bude vidieť polárnu žiaru

LONDÝN - K našej planéte mieri nezvyčajne silná geomagnetická búrka, ktorá vznikla po sérii mohutných erupcií na Slnku. Vedci upozorňujú, že vďaka nej by sa polárna žiara v piatok večer mohla objaviť aj v oblastiach, kde je jej pozorovanie mimoriadne zriedkavé. Súčasne však nevylučujú ani menšie problémy v komunikačných a satelitných systémoch.
Vesmírny jav, ktorý zaujal vedcov
Za najnovšou aktivitou stojí slnečná škvrna označená ako Sunspot 4455, ktorá začiatkom júna začala vykazovať mimoriadne nestabilné správanie.
Počas niekoľkých dní vyprodukovala sériu silných erupcií triedy X, ktoré patria medzi najsilnejšie explózie pozorované na povrchu Slnka.
Zároveň boli do vesmíru vystrelené viaceré oblaky plazmy známe ako koronálne výrony hmoty. Tieto gigantické masy nabitých častíc môžu vážiť miliardy ton a pohybovať sa rýchlosťou presahujúcou 1 900 kilometrov za sekundu.
Vznikla takzvaná kanibalská búrka
Vedci upozorňujú, že tentoraz nešlo o bežnú sériu slnečných erupcií.
Jeden z neskorších výronov sa pohyboval výrazne rýchlejšie než predchádzajúci a počas letu ho dobehol. Následne sa oba oblaky spojili do jedného celku.
Práve tento jav odborníci označujú ako „kanibalský“ koronálny výron hmoty. Ide o situáciu, keď silnejšia vlna doslova pohltí pomalšiu pred sebou a vytvorí omnoho energetickejšiu štruktúru.
Podľa vedcov z NASA môžu takéto spojenia vytvárať zložité magnetické útvary schopné preniesť k Zemi podstatne viac energie než bežné slnečné búrky.
Mimoriadne vzácna škvrna
Pozornosť vedcov púta aj samotná škvrna 4455. Patrí totiž medzi takzvané anti-Haleove škvrny, ktoré sa vyznačujú opačnou magnetickou polaritou, než je pri podobných útvaroch obvyklé.
Podľa odborníkov má takúto štruktúru menej ako desať percent všetkých slnečných škvŕn. Práve netypické magnetické usporiadanie môže zvyšovať pravdepodobnosť prudkých a opakovaných erupcií.
Polárna žiara môže prekvapiť aj južnejšie oblasti
Keď nabité častice zasiahnu magnetické pole Zeme, dochádza k vzniku geomagnetických búrok.
Práve tie vytvárajú podmienky pre polárnu žiaru. Farebné svetelné efekty vznikajú pri zrážkach energetických častíc s atómami kyslíka a dusíka vo vyšších vrstvách atmosféry.
Americký National Oceanic and Atmospheric Administration vydal varovanie pred geomagnetickou búrkou kategórie G3, pričom nevylučuje ani zosilnenie na úroveň G4.
Ak sa predpovede naplnia, polárna žiara by mohla byť viditeľná oveľa južnejšie než zvyčajne. Väčšiu šancu na pozorovanie by tak mohli dostať milióny ľudí v Európe aj Severnej Amerike.
Menšie problémy s technológiami nevylučujú
Odborníci zároveň upozorňujú, že silná geomagnetická aktivita môže krátkodobo zasiahnuť niektoré technológie.
Možné sú výpadky rádiovej komunikácie, rušenie navigačných systémov či zvýšený odpor atmosféry, ktorý ovplyvňuje satelity na obežnej dráhe.
Vedci však zdôrazňujú, že búrka nepredstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov Zeme ani pre pozemnú infraštruktúru.
Ako zvýšiť šancu na pozorovanie
Záujemcovia o pozorovanie polárnej žiary by mali vyhľadať miesta mimo svetelného smogu miest a sledovať aktuálne predpovede geomagnetickej aktivity.
Ak budú podmienky priaznivé, nočná obloha môže ponúknuť jeden z najpôsobivejších prírodných úkazov tohto roka.