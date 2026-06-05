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Nočná mora v Taliansku: Mafia zaživa upálila štyroch robotníkov, uniklo autentické VIDEO celého incidentu

Štyroch migrantov upálili zaživa. Zobraziť galériu (2)
Štyroch migrantov upálili zaživa. (Zdroj: screenshot)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

RÍM - Štyria poľnohospodárski pracovníci zahynuli v plameňoch po brutálnom útoku na juhu Talianska. Vyšetrovatelia teraz tvrdia, že za vraždou mohol stáť spor o neľudské podmienky, v ktorých migranti žili. Tragédia zároveň otvorila širšiu debatu o vykorisťovaní zahraničných robotníkov, ktorí podľa odborárov čelia násiliu, zastrašovaniu a otrockým pracovným podmienkam.

Smrť v plameňoch po hádke o životné podmienky

Talianske úrady poslali do väzby dvoch pakistanských občanov, 31-ročných Ahmeda Safeera a Aliho Razu. Vyšetrovatelia ich podozrievajú z mimoriadne brutálnej vraždy štyroch poľnohospodárskych robotníkov v meste Amendolara.

Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Leggo.it, konflikt údajne vypukol v deň tragédie po hádke medzi jednou z obetí a Safeerom. Dôvodom mal byť spor o ubytovanie. Robotníci vraj odmietali bývať natlačení v jednej miestnosti spolu s ďalšími ľuďmi. Okrem toho sa mali prieť o vyplatenie odmeny za prácu vi výške 400 eur.

Počas konfliktu utrpel jeden z podozrivých zranenie tváre a na miesto bola privolaná polícia, aby situáciu upokojila. Vyšetrovatelia však tvrdia, že spor sa tým neskončil.

Sudca hovorí o krutosti a chladnokrvnosti

Obaja podozriví počas výsluchu odmietli vypovedať a zostávajú vo väznici v Castrovillari.

Sudca Orvieto Matonti vo svojom rozhodnutí uviedol, že podozriví údajne podpálili päť ľudí, pričom štyria zomreli a piaty len tesne unikol smrti. Podľa jeho slov konali z malicherných dôvodov, s rozvahou a mimoriadnou krutosťou.

V rozhodnutí, z ktorého cituje Leggo.it, sudca napísal, že obvinení počas celého činu prejavovali „chladnú a neochvejnú vôľu“, pričom sledovali, ako ich obete pohlcuje oheň. Zároveň podľa neho neprejavili žiadnu ľútosť.

Tragédia odkryla oveľa väčší problém

Prípad štyroch upálených migrantov však podľa odborárov nie je izolovanou udalosťou. Poukazuje na systém vykorisťovania, ktorý sa podľa nich odohráva na talianskom vidieku už celé roky.

Odborárka Lara Calvaniová zo zväzu Flai Cgil Torino pre Leggo.it upozornila, že mnohí zahraniční pracovníci žijú v podmienkach, ktoré sú ďaleko za hranicou dôstojnosti. „Nie sú to jednotlivé prípady. Ide o dobre fungujúci systém. Keď sa pracovníci pokúsia ozvať alebo žiadajú svoje práva, často zostanú bez pomoci,“ uviedla.

Za žiadosť o výplatu prišlo brutálne bitie

Jedným z príkladov je príbeh mladého Bangladéšana, ktorého meno odborári z bezpečnostných dôvodov zmenili na Malik.

Počas pandémie pracoval na konskej farme, kde podľa odborárov dlhodobo čelil psychickému nátlaku a extrémnym pracovným podmienkam. Keď sa rozhodol požiadať o vyplatenie dlžnej mzdy, namiesto peňazí prišiel útok.

Zamestnávateľ ho mal podľa svedectiev zbiť palicami a bičovať. Muž skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami.

Hoci mu odbory pomohli nájsť nové bývanie a poskytli podporu, trestné oznámenie nikdy nepodal. Obával sa pomsty a vyhrážok smrťou.

V zime zostali bez vody aj kúrenia

Ďalší prípad sa odohral neďaleko Turína. Dvaja sezónni pracovníci zo subsaharskej Afriky bývali v schátranej budove bez základných hygienických podmienok. Keď po skončení sezóny požiadali farmára, či môžu v provizórnom ubytovaní zostať ešte niekoľko týždňov, situácia sa vyostrila.

Majiteľ od nich najprv žiadal neoficiálny nájom. Neskôr im podľa odborárov odpojil elektrinu, vodu aj plyn. Krátko pred Vianocami sa obaja muži obrátili na odbory vyčerpaní a premrznutí. Vonku pritom panovali mrazivé teploty a nemali zabezpečené ani základné životné potreby.

Ani oni sa napokon neodhodlali obrátiť na políciu.

O prst prišiel počas práce

Mimoriadne vážny pracovný úraz utrpel aj 58-ročný pracovník zo Senegalu, ktorý sa staral o niekoľko hál s tisíckami kusov hydiny.

Pracoval od skorého rána do večera a býval v zanedbanej budove pri farme. Počas kontroly automatického systému napájania mu poškodený mechanizmus amputoval prst.

Prípad sa dostal k inšpektorom bezpečnosti práce. Zamestnávateľ sa podľa odborárov bránil tvrdením, že pracovník nerozumel talianskym pokynom.

Calvaniová však upozornila, že muž dva roky pracoval bez riadneho školenia a bez potrebných ochranných pomôcok.

Strach drží obete v tichosti

Príbehy migrantov majú spoločného menovateľa. Nie je ním len vykorisťovanie, ale predovšetkým strach.

Strach zo straty práce, z násilia, z vyhrážok alebo z problémov s pobytovým statusom spôsobuje, že mnohé prípady sa nikdy nedostanú pred súd.

Práve preto podľa odborárov vyplávajú na povrch len tie najextrémnejšie udalosti – nehody, vážne zranenia alebo tragédie, akou bolo upálenie štyroch pracovníkov v Amendolare.

Podľa Leggo.it sú tieto prípady dôkazom, že moderné formy pracovného vykorisťovania v Európe nezmizli. Naopak, často prežívajú vďaka mlčaniu a bezmocnosti ľudí, ktorí sa boja ozvať.

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