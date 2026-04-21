Americká ministerka práce Chavezová-DeRemerová končí vo funkcii

WASHINGTON - Americká ministerka práce Lori Chavezová-DeRemerová končí vo svojej funkcii. V pondelok večer to potvrdil hovorca Bieleho domu Steven Cheung. Od začiatku marca tak ide už o tretiu členku kabinetu prezidenta Donalda Trumpa, ktorá opúšťa jeho administratívu. Informuje agentúra AP a AFP.
„Ministerka práce Lori Chavezová-DeRemerová opustí vládu, aby nastúpila na pozíciu v súkromnom sektore,“ oznámil Cheung na sieti X. „Vo svojej funkcii odviedla vynikajúcu prácu, chránila amerických pracovníkov, presadzovala spravodlivé pracovné podmienky a pomáhala Američanom osvojovať si nové zručnosti s cieľom zlepšiť ich život,“ vyzdvihol pôsobenie ministerky hovorca. Ministerstvo dočasne povedie jej zástupca Keith Sonderling. Ministerka vo funkcii končí po sérii medializovaných informácií, podľa ktorých bola predmetom viacerých vnútrorezortných vyšetrovaní.
Posielali personálu textové správy
Minulý týždeň denník New York Times informoval, že generálny inšpektor ministerstva práce preveruje materiály, z ktorých vyplýva, že Chavezová-DeRemerová, jej najbližší spolupracovníci a členovia rodiny, pravidelne posielali personálu textové správy a mali na nich neprimerané požiadavky. Podľa novín jej manžel a otec písali správy mladým zamestnankyniam rezortu, pričom niektoré z nich dostali pokyn priamo od ministerky a bývalej zástupkyne šéfa jej kancelárie, aby „venovali pozornosť“ jej rodine. Tieto zistenia vyšli najavo v rámci širšieho vyšetrovania ministerkinho konania, ktoré sa začalo po tom, čo denník New York Post v januári informoval, že Chavezová-DeRamerová má milostný pomer so svojím podriadeným. Podozrivá je aj z toho, že počas pracovnej doby pila alkohol.
Biely dom aj ministerstvo práce tvrdia, že tieto správy sú nepodložené. Od začiatku vyšetrovania však už boli z funkcie odvolaní najmenej štyria zamestnanci ministerstva práce, medzi nimi aj bývalý šéf jej kancelárie a jeho zástupkyňa, ako aj člen bezpečnostnej služby, s ktorým vraj ministerka mala milostný pomer. Chavezová-DeRamerová je tak už od začiatku marca treťou členkou kabinetu, ktorá opúšťa Trumpovu administratívu. Predtým prezident odvolal ministerku pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemovú a ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú. Americké médiá začiatkom apríla informovali, že administratívu by mohli opustiť aj ďalší jej predstavitelia.