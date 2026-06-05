TAJNÁ LÁSKA ODHALENÁ Obžalovaný český influencer mal randiť s dcérou premiéra! TAKTO sa zoznámili

PRAHA – Pred niekoľkými rokmi sa v Česku riešil veľký prípad známeho influencera, ktorý skončil až pred súdom. Adam Kajumi bol obžalovaný za páchanie trestnej činnosti a putoval do basy. Ešte predtým sa ale stihol zoznámiť s dcérou najsilnejšieho politika v krajine. Bola to láska? Zainteresované blízke osoby sa vyjadrili takto.
Kauza Adama Kajumiho obletela celé Česko. Influencer a bývalý herec, ktorý získal veľký počet fanúšikov cez sociálne siete, mal začať páchať trestnú činnosť. Mnoho dievčat mal podľa polície oberať o peniaze a nútiť ich robiť rôzne nechcené veci. Ako informuje eXtra.cz., Kajumiho napokon umiestnili do cely predbežného zadržania. Je podozrivý z obchodovania s ľuďmi, za čo mu hrozí až 12 rokov za mrežami.
Obaja tvrdili niečo iné
Kajumi sa medzi rokmi 2022 a 2023 objavil viackrát na verejnosti s Natáliou Grossovou. Bola to jedna z dcér vtedajšieho českého premiéra Stanislava Grossa. Médiá začali špekulovať, že sa dali dokopy. Na druhej strane, ale nikdy oficiálne nepotvrdili, že tvoria pár. Pre eXtra.cz. mali ich blízky vzťah potvrdiť aj dva nezávislé zdroje z blízkeho okruhu rodiny Grossových: "Samozrejme, že Natálka a Adam spolu jednoznačne chodili."
Natália ale už vtedy tvrdila niečo iné. "Pravdou je, že trávime spolu viac času. Je leto a sme už dlhší čas dobrí kamaráti. Stretli sme sa na dovolenke, kde som bola s mamou a sestrou. Tam sme si sadli a začali sme sa kamarátiť. Adam je skvelý a ja s ním rada trávim čas," povedala dcéra bývalého českého premiéra.
Kajumi sa niekoľkokrát vyjadril, že Natália je jeho priateľka, ale ona to mala vyvracať slovami, že si rozumejú a sú dobrí kamaráti.
Dnes je situácia diametrálne odlišná. Grossová sa od influencera dávno dištancovala, i keď pôvodne sa mala o ňom vyjadrovať len v dobrom. Polícia a údajné obete Kajumiho si to ale nemyslia. Grossová sa už odmieta k tejto téme vyjadrovať.
Pokus o spojenie s Krampolom
V tom období mal Kajumi pomáhať Grossovej aj po pracovnej stránke. Údajne sa ju snažil dať dokopy s Jiřím Krampolom, ktorý bol v tej dobe hercov bývalý manažér. Toto spojenie ale nefungovalo.
Cez Grossovú sa zoznámil aj s umelcom, s ktorým neskôr začal točiť videá na TikToku. Napriek sľubnej kariére ale začal páchať trestnú činnosť. Niektoré dievčatá, ktorým sa vyhrážal, dokonca uvažovali o samovražde.