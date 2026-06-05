Polícia obvinila človeka pre útok na poslanca Ferenčáka: Čelí podozreniu z výtržníctva

KEŽMAROK - Polícia obvinila jednu osobu pre podozrenie z prečinu výtržníctva v súvislosti s aprílovým fyzickým napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka. Potvrdili to z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Upozornila na to TV JOJ s tým, že podľa Ferenčáka rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenia o incidente.
Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie 29. mája. „Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytovať ďalšie informácie, aby nebol ohrozený priebeh vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Ferenčáka fyzicky napadli 25. apríla po verejnom podujatí v Kežmarku. Stať sa tak malo v prítomnosti jeho dcéry, pričom ho mal útočník udrieť do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.