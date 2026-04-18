Tajné UFO spisy čoskoro uzrú svetlo sveta: Trump naznačil ZAUJÍMAVÉ zistenia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že jeho vláda pri preverovaní materiálov týkajúcich sa neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO) objavila rad "zaujímavých" dokumentov a že prvá časť z nich by mala byť čoskoro zverejnená. Napísala to agentúra Reuters.
"Musím povedať, že sme našli veľa veľmi zaujímavých dokumentov a prvé zverejnenie sa začne veľmi, veľmi skoro, takže si môžete overiť, či je tento jav pravdivý," povedal americký prezident svojim priaznivcom na podujatí organizovanom konzervatívnou skupinou Turning Point USA.
Trump 20. februára nariadil ministerstvu obrany a ďalším federálnym úradom, aby začali zverejňovať vládne spisy o mimozemšťanoch, mimozemskom živote, neidentifikovaných vzdušných javoch (UAP) a o UFO, a to vzhľadom na mimoriadny záujem verejnosti o túto tému. Sám tvrdí, že nevidel žiadne dôkazy o mimozemšťanoch a že nevie, či sú skutoční, alebo nie.
Obvinil Obamu
Súčasný šéf Bieleho domu vtedy tiež obvinil bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, že vyzradil utajované informácie, keď o mimozemšťanoch verejne hovoril. Obama 14. februára vyvolal rozruch výrokom, že mimozemšťania existujú, ale že ich ešte nevidel. Neskôr spresnil, že za svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta nevidel žiadne dôkazy o tom, že by mimozemšťania nadviazali kontakt so Zemou, ale že vzhľadom na rozsiahlosť vesmíru je veľká pravdepodobnosť, že tam existuje život.
Pentagon v posledných rokoch vyšetroval hlásenia o UFO a vysokí vojenskí predstavitelia v roku 2022 uviedli, že nemajú žiadne dôkazy o tom, že mimozemšťania navštívili Zem alebo že by tu havarovala ich kozmická loď. Podľa správy Pentagonu z roku 2024 vyšetrovanie americkej vlády od konca druhej svetovej vojny neobjavilo žiadne dôkazy o mimozemskej technológii. Väčšina hlásení o UFO sa podľa správy týkala nesprávne identifikovaných bežných objektov a javov.