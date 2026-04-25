Trump bude trestať: Našiel bič na neposlušné štáty NATO! Nové sankcie budú bolieť

WASHINGTON - Napätie v Severoatlantickej aliancii rastie. Donald Trump zvažuje kroky voči krajinám, ktoré podľa neho neplnia svoje záväzky.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravuje nový prístup k spojencom v rámci NATO. Podľa informácií, ktoré priniesol portál Politico, Biely dom zvažuje sankčné opatrenia voči štátom, ktoré nepovažuje za dostatočne lojálne alebo aktívne.
Zoznam „dobrých“ a „zlých“
Podľa zákulisných zdrojov vznikol interný prehľad krajín rozdelených do troch skupín – od spoľahlivých partnerov až po tých, ktorí zaostávajú. Medzi pozitívne hodnotených spojencov majú patriť napríklad Poľsko, Nemecko či štáty Pobaltia, ale aj krajiny mimo aliancie ako Izrael alebo Južná Kórea.
Americký minister obrany Pete Hegseth už skôr naznačil, že štáty považované za vzorové môžu počítať s výhodnejším prístupom Washingtonu.
Hrozba sankcií bez detailov
Na opačnej strane rebríčka sa ocitajú krajiny, ktoré podľa Trumpovej administratívy nedosahujú požadovanú úroveň obranných výdavkov – konkrétne hranicu piatich percent HDP. Biely dom zatiaľ neupresnil, aké konkrétne opatrenia by mohli nasledovať.
Jednou z možností, o ktorej sa diskutuje, je presun alebo úplné stiahnutie amerických vojakov z územia „neposlušných“ štátov. Tento krok však vyvoláva pochybnosti. Jeden z európskych diplomatov pre Politico upozornil, že podobný krok by bol logisticky aj finančne náročný a mohol by sa obrátiť proti samotným Spojeným štátom.
Spor sa vyostril po konflikte s Iránom
Napätie medzi Washingtonom a jeho partnermi zosilnelo po vojenskej operácii proti Iránu, do ktorej sa európske krajiny vo väčšej miere nezapojili. Podľa hovorkyne Bieleho domu Anny Kellyovej Spojené štáty dlhodobo chránia svojich spojencov, no počas operácie s názvom Epic Fury nedostali očakávanú podporu.
Kritika aj z vlastných radov
Trumpov prístup však naráža na odpor nielen v zahraničí, ale aj doma. Niektorí republikánski politici upozorňujú, že takýto tón môže poškodiť dlhoročné partnerstvá.
Senátor Roger Wicker varoval, že zosmiešňovanie spojencov nie je v záujme Spojených štátov. Zdôraznil pritom, že aliancie prinášajú krajine nielen bezpečnostné, ale aj politické a morálne výhody.