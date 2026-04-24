Prímerie medzi Izraelom a Libanon sa predĺži o tri týždne, uviedol Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok neskoro večer oznámil, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne, a to aj napriek jeho sporadickému porušovaniu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Spojené štáty budú spolupracovať s Libanonom, aby mu pomohli chrániť sa pred (militantným hnutím) Hizballáh. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne,“ uviedol Trump na platforme Truth Social po stretnutí s vyslancami Izraela a Libanonu. Americký líder zároveň očakáva, že sa s ním izraelskí a libanonskí lídri stretnú v priebehu najbližších týždňov. „Teším sa, že v blízkej budúcnosti privítam izraelského premiéra (Benjamina) Netanjahua a libanonského prezidenta Džúzífa Awna,“ napísal v príspevku.
„Myslím si, že je tu veľká šanca na dosiahnutie mieru. Malo by to byť jednoduché,“ skonštatoval Trump po stretnutí. Novinárom následne povedal, že Irán bude musieť obmedziť financovanie Hizballáhu, píše agentúra Reuters. Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára - v prvý deň americko-izraelských leteckých úderov na Irán. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a pôvodne malo na základe dohody vypršať v nedeľu.