Trump konečne prelomil mlčanie: Priznal zdravotné problémy! TOTO ho trápi najviac

WASHINGTON - Donald Trump otvorene prehovoril o svojom zdravotnom stave a pripustil, že vek si začína vyberať daň. Zároveň opäť ostro útočil na svojho predchodcu a komentoval napätie na Blízkom východe.
Trump otvorene o zdraví: už to nie je ako kedysi
Súčasný prezident USA Donald Trump prekvapil, keď sa v živom vysielaní televízie CNBC rozhodol hovoriť o vlastnej kondícii. Priznal, že jeho fyzická forma už nie je taká, ako bývala v minulosti.
V tej istej chvíli si neodpustil ostrú poznámku na adresu svojho predchodcu Joea Bidena, ktorého dlhodobo kritizoval pre zdravotný stav. „Nevedel vyjsť po schodoch, padal na každom kroku,“ vyhlásil Trump.
Schody ako riziko: prezident spomalil tempo
Trump, ktorý sa blíži k osemdesiatke, už podľa vlastných slov musí zohľadňovať limity vyššieho veku. Otvorene priznal, že si dáva väčší pozor pri bežných činnostiach.
„Musím byť opatrný. Ak by som zakopol alebo spadol, bol by z toho obrovský problém,“ povedal. Zároveň vysvetlil, prečo sa pohybuje opatrnejšie napríklad pri vystupovaní z lietadla. „Idem radšej pomaly. Nesnažím sa lámať rýchlostné rekordy,“ dodal.
Irán a napätie v regióne
Rozhovor sa dotkol aj vývoja na Blízkom východe, najmä situácie okolo Iránu a pokračujúcich rokovaní o prímerí. Padla aj otázka na postoj Saudskej Arábie, ktorá sleduje kroky Washingtonu v napätom regióne.
Trump reagoval svojím typickým štýlom a vyzdvihol saudského korunného princa Mohammeda bina Salmana. „Je to skvelý človek. Povedal mi vetu, ktorú dnes často používam,“ uviedol.
„Boli ste mŕtva krajina“
Prezident následne citoval výrok princa: „Pred rokom a pol ste boli mŕtva krajina, dnes ste najhorúcejšia krajina na svete.“ Trump dodal, že s týmto hodnotením súhlasí.
Opäť sa pritom vrátil k kritike predchádzajúcej administratívy. Podľa jeho slov Spojené štáty v minulosti stratili rešpekt na medzinárodnej scéne. „Mali sme lídra, ktorého si nikto nevážil, a krajinu, z ktorej si robili žarty,“ vyhlásil.
Varovanie: bez môjho víťazstva by krajina padla
Trump zároveň zdôraznil, že jeho návrat k moci považuje za kľúčový moment pre budúcnosť USA. „Ak by som nevyhral voľby, táto krajina by zlyhala,“ povedal.
Na záver rozhovoru tvrdil, že podporu cíti aj mimo tradičných republikánskych kruhov. Podľa neho ho oslovujú aj ľudia, ktorí sa bežne nehlásia k hnutiu Make America Great Again (MAGA) ani k Republikánskej strane.