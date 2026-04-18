Sobota18. apríl 2026, meniny má Valér, zajtra Jela

Šokujúce súkromie nového maďarského lídra: Exmanželka prehovorila o terore, Magyar tvrdí, že bila ona jeho!

BUDAPEŠŤ – Maďarsko po rokoch zažilo politické zemetrasenie a novým lídrom krajiny sa stal Péter Magyar, ktorý so svojou stranou Tisza definitívne odstavil Viktora Orbána. Kým svet rieši pád dlhoročného premiéra, na povrch sa dostávajú mrazivé detaily z Magyarovho súkromia. Jeho bývalá manželka, exministerka spravodlivosti Judit Vargová, hovorí o násilí a vyhrážkach.

Péter Magyar dokázal to, čo sa roky zdalo nemožné – porazil Orbánov Fidesz a získal silný mandát na zmenu krajiny. Avšak jeho raketový vzostup sprevádza drsná osobná vojna s exmanželkou Judit Vargovou. Obvinenia v Maďarsku rezonovali už počas kampane ako súčasť vyostreného politického boja.

Péter Magyar a Judit Vargová sa spoznali počas štúdia práva a zosobášili sa v roku 2006. Počas manželstva sa im narodili traja synovia. Kým Magyar pôsobil ako právnik, Vargová sa postupne vypracovala až na ministerku spravodlivosti vo vláde Viktora Orbána. Manželstvo sa skončilo rozvodom v roku 2023.

Vargová, ktorá po politickom škandále s milosťou pre pedofila opustila verejný život, opísala roky spolužitia s Magyarom ako sériu ponižovania a strachu. Tvrdí, že jej mal vyhrážať a správať sa agresívne. „Toho budeš ľutovať. Celá vláda sa do toho zapletie, urobím z toho obrovský škandál,“ mal jej údajne povedať počas jedného z incidentov.

Vargová spomínala situácie, kedy sa jej vtedajší manžel mal po byte pohybovať s nožom v ruke, zamykať ju v spálni alebo do nej sotiť v čase, keď bola tehotná, následkom čoho narazila do zárubne dverí. Vargová zároveň tvrdí, že Magyar si mal vytvoriť nahrávky, ktoré mohli slúžiť na vydieranie v čase rozvodu.

Magyar obvinenia označil za propagandu

Magyar priznal, že ich 18-ročný vzťah bol búrlivý a počas hádok padali ostré slová, no fyzické násilie z jeho strany popiera a obvinenia označuje za súčasť propagandy, ktorá ho má zničiť. Magyar tvrdí, že realita bola presne opačná a obeťou agresie bol on sám.

„Ani teraz, ani v budúcnosti sa nechcem vyjadrovať k týmto propagandistickým obvineniam. Prajem si, aby moja bývalá manželka žila v pokoji,“ uviedol. „Ona ma mnohokrát udrela. Niekedy päsťami, inokedy ma kopla. Niekedy pred svedkami, inokedy za zatvorenými dverami,“ povedal.

Magyar bol širokej verejnosti neznámy až do začiatku roka 2024, kedy verejne odsúdil Orbánov systém v súvislosti s rozsiahlym škandálom okolo udelenia milosti v prípade pedofílie. Vtedajšia maďarská prezidentka z radov Fideszu Katalin Nováková odstúpila po tom, čo udelila milosť osobe zapletenej do kauzy zneužívania detí. Judit Vargová milosť spolupodpísala. Po škandále Vargová odstúpila z čela kandidátky Fideszu do volieb do Európskeho parlamentu. Oznámila tiež, že sa stiahne z verejného života.

Vargová už skôr uviedla, že sa do politiky neplánuje vrátiť, pokiaľ v nej figuruje jej bývalý manžel.

