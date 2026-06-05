Prvá obeť sezóny v obľúbenom Chorvátsku: V mori našli mŕtve telo, ďalší muž bojuje o život

PULA – Letná dovolenková sezóna v Chorvátsku sa ešte len rozbieha, no z obľúbeného letoviska už prichádzajú prvé tragické správy. Vo štvrtok ráno otriasol chorvátskym mestom Pula šokujúci nález. V mori objavili potopenú loď, vedľa ktorej na hladine plávalo bezvládne telo. Incident si vyžiadal jednu obeť a ďalší muž momentálne v nemocnici bojuje o holý život. Okolnosti celej nešťastnej udalosti sú nateraz zahalené rúškom tajomstva.
Inofrmoval o tom portál Index.hr. Polícia dostala naliehavé hlásenie vo štvrtok ráno okolo 7:20. Svedkovia nahlásili, že v mori pri pulskom vlnolame si všimli potopené menšie plavidlo. Keď záchranné zložky dorazili na miesto, naskytol sa im mrazivý pohľad. Vedľa vraku lode nehybne plutvovalo vo vode telo neznámeho muža.
To však nebolo všetko. Priamo na vlnolame našli záchranári ležať ďalšieho muža, ktorý bol v kritickom stave a úplne dezorientovaný. Toho v kritickom stave transportovali do Všeobecnej nemocnice v Pule. Podľa slov riaditeľa nemocnice Andreja Angeliniho je pacient v bezprostrednom ohrození života, lekári ho museli uviesť do umelého spánku pod anestéziu a utrpel masívne, ťažké poranenia hlavy, hrudníka a brušnej dutiny.
Ako sa neskôr ukázalo, v oboch prípadoch išlo o turistov s rakúskym občianstvom. Čo presne predchádzalo potopeniu lode a ako muži utrpeli takto devastačné zranenia, zostáva predmetom intenzívneho vyšetrovania. Polícia nateraz pracuje s viacerými verziami – v hre môže byť neopatrná plavba a náraz do betónového vlnolamu v zlej viditeľnosti či nočných hodinách, alebo nečakaná technická porucha.