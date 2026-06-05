Hviezdna speváčka opäť sama: Nevyšiel jej ani ďalší vzťah s miliardárom!

LOS ANGELES - Speváčka Camila Cabello je opäť nezadaná. Po roku a pol sa skončil jej vzťah s miliardárom Henrym Juniorom Chalhoubom. Hoci dvojica spolu prežila množstvo krásnych chvíľ, ich cesty sa napokon rozišli.
Zdá sa, že v živote známej speváčky nastala ďalšia veľká zmena. Krásna Camila Cabello je podľa informácií zo zahraničných médií opäť nezadaná. Po približne roku a pol sa totiž skončil jej vzťah s miliardárom Henrym Juniorom Chalhoubom, ktorý pochádza z rodiny stojacej za úspešným impériom s luxusným tovarom so sídlom v Dubaji. Aj keď sa mohlo zdať, že dvojica našla spoločné šťastie, realita bola napokon iná.
Blízky zdroj prezradil, že medzi nimi síce panovala dobrá atmosféra a spoločne prežili množstvo pekných chvíľ, no ich cesty sa nakoniec rozišli. „Prežili spolu veľa zábavy, ale nie sú si súdení,“ uviedol zdroj blízky obom celebritám pre britský denník The Sun. Rozchod vraj prebehol bez veľkých škandálov či verejných konfliktov. Oboch mali spájať príjemné spomienky, no postupom času si uvedomili, že ich predstavy o budúcnosti sa nezhodujú.
Niekedy ani veľké bohatstvo, sláva či luxusný životný štýl nedokážu zabezpečiť, aby vzťah fungoval dlhodobo. Pre Camilu nejde o prvé sklamanie v láske. Fanúšikovia si určite spomenú na jej vzťah so spevákom Shawnom Mendesom, s ktorým tvorila jeden z najobľúbenejších párov hudobného sveta. Ich rozchod v roku 2021 vyvolal veľký záujem verejnosti a mnohých priaznivcov zarmútil. Hoci sa neskôr objavili špekulácie o možnom obnovení ich romániku, ich cesty sa definitívne rozišli.