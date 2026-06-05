Janka, to vážne? Cigániková šokovala celý parlament: Pred kamerami vyhlásila, že rokovací poriadok je na h*vno, VIDEO

BRATISLAVA - Voľby sa pomaly blížia, no oveľa bližšie je letná prestávka od rokovania parlamentu. Kým však prídu letné radovánky, v pléne parlamentu bolo poriadne dusno. Svojim dielom prispela aj čerstvo z SaS vyhodená poslankyňa Jana Bittó Cigániková (nezaradená), ktorá v pléne "svojsky" zhodnotila stav prijímania aktuálnej legislatívy.
VIDEO Cigánikovej vulgárne zhodnotenie rokovacieho poriadku:
Cigániková sa dostala k slovu približne v čase, keď bolo v pléne, vzhľadom na hlasovanie, čo najviac poslancov. Práve počas tejto chvíle si to vyhodnotila tak, že je čas ukázať svoj pohľad na vec všetkým navôkol.
Prišiel rad na procedurálne návrhy, pričom slovo jednotlivým poslancom udeľoval sám predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas-SD). V istý moment prišla na rad Bittó Cigániková.
Cigánikovej procedurálny návrh vybil všetkým poistky
"Ďakujem pekne. Navrhujem, aby koalícia schválila nový rokovací poriadok, lebo tento je úplne na ho*no," zahlásila v pléne Cigániková a koaličným kolegom sa ešte primerane uškrnula. Na záberoch je vidieť, ako sa podpredseda parlamentu Andrej Danko len nemo prizerá a s rozpaženými rukami a s hrôzou v tvári reaguje na to, čo práve Cigániková povedala. Na Tiborovi Gašparovi zas bolo vidieť široký úsmev. V sále po jej slovách nastal aj smiech a ruch.
"Pani poslankyňa, chcem vás upozorniť, aby ste sa ... aby ste sa .... Janka, slušne sa vyjadrujte," hľadal slová aj predseda parlamentu Raši, ktorý karhal poslankyňu za jej expresívne slová.