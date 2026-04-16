Minister Szijjártó sa našiel: TAKTO všetkých prekvapil! Bez obleku bol na nepoznanie

BUDAPEŠŤ – Zdrvujúca prehra v parlamentných voľbách spôsobila, že dve z troch hlavných tvárí kampane Fideszu neboli počas volebnej noci prítomné po boku dosluhujúceho premiéra Viktora Orbána. Analytici začali dokonca hovoriť o tom, že dvaja ministri sa vyparili.
Strana Fidesz zažila po dlhých 16-tich rokoch volebnú prehru. Bola to absolútna porážka, pretože opozícia na čele s Tiszou získala dokonca ústavnú väčšinu. Po tak veľkom prepade sa predstupuje pred voličov veľmi ťažko. Orbánov minister Péter Szijjártó nebol prítomný po boku svojho predsedu počas volebnej noci. Spred kamier a sociálnych sietí sa vyparil na niekoľko dní. Maďarským médiám sa ho ale podarilo vypátrať.
Išiel si zabehať
Vo štvrtok ráno 16. apríla si mal maďarský minister zahraničných vecí zabehať na mieste, kde vyrastal. Snímky poskytla maďarská spravodajská služba Telex. Politológ Dominik Héjj uverejnil fotku na sociálnej sieti a pridal k nej príspevok: "Telex našiel ministra. Vo štvrtok ráno si zabehal vo svojom rodnom meste Dunakeszi."
Okrem toho spomenul aj určitú symboliku. Szijjártó mal oblečený dres futbalového klubu FK Csíkszereda z Transylvánie, ktorý podporoval Fidesz ešte v roku 2012. "V rumunčine je to Miercurea-Ciuc," dodal Héjj.
Slovná narážka od Magyara
Víťaz parlamentných volieb a nový budúci premiér Maďarska Peter Magyar sa na adresu Szijjárta vyjadril ešte začiatkom tohto týždňa: "Mnohí sa pýtali, kde zmizol. My sme ho našli. Dnes o 10. hodine sa objavil na ministerstve zahraničných vecí, kde predtým sídlili ruskí hackeri."
Ako pripomínajú poľské Wiadomości, chvíľu pred voľbami sa objavili informácie, že šéf maďarskej diplomacie mal vynášať z Európskej únie informácie priamo do Moskvy a ministrovi Sergejovi Lavrovovi. Okrem toho mal konzultovať s moskovskými úradmi o snahe o odstránenie ruských občanov zo sankčného zoznamu EÚ.